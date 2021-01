Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a qualifié l’émeute de mercredi dernier au Capitole des États-Unis, une émeute qui a fait cinq morts, un « point bas pour nous » et que « il y a beaucoup de place pour s’améliorer en tant que pays ».

Berhalter s’est entretenu avec des journalistes lors de la première journée complète du camp d’entraînement de l’équipe en janvier à Bradenton, en Floride. Le manager américain a déclaré qu’il n’avait pas encore parlé à son équipe de ce qui s’était passé, lorsqu’une foule pro-Trump a pris d’assaut et occupé le Capitole américain. La violente émeute a fait cinq morts, dont un policier du Capitole.

« La façon dont je vois les choses, c’est que c’est un point bas pour nous. Il y a beaucoup de place à améliorer en tant que pays, et c’est quelque chose où nous pouvons tous être de meilleurs exemples, nous pouvons tous être de meilleurs citoyens », a-t-il déclaré. « Quand vous regardez [the riot], vous savez que cela ne correspond pas du tout à ce que nous appelons l’Amérique. Ce n’est pas qui nous sommes en tant que pays, et c’est décevant à voir, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est être de bons exemples et poursuivre nos efforts pour essayer d’apporter des changements. Et donc je pense que c’est le message important adressé à l’équipe: notre travail n’est pas fait uniquement parce que l’année a changé, et nous devons continuer et persévérer. «

Les hommes américains ont été largement écartés en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, mais l’équipe a tenté de résoudre de nombreux problèmes de justice sociale, y compris la mort de George Floyd, un homme noir, décédé à Minneapolis en mai alors qu’il était en garde à vue après un Blanc l’agent s’est agenouillé sur son cou pendant plus de sept minutes.

Lors d’un match amical de novembre contre le Pays de Galles à Cardiff, tous les joueurs avaient « Be the Change » orné sur le devant de leurs vestes d’hymne. L’idée derrière le message était que chaque personne a la capacité, l’opportunité et la responsabilité de faire une différence à sa manière.

De plus, au dos de la veste, chaque joueur a inclus un message personnalisé représentant quelque chose de significatif pour lui. Tyler Adams a opté pour le message « UNITE IN TRUTH » tandis que Sebastian Lletget a choisi « BLACK LIVES MATTER ».

L’équipe féminine américaine a également exprimé sa solidarité envers les questions de justice sociale et d’égalité des sexes tout au long de l’année, portant des vestes d’échauffement avant un match amical de novembre contre les Pays-Bas avec les mots «BLACK LIVES MATTER» sur le devant, et presque tous les membres de l’équipe un genou pendant la lecture de l’hymne national.

L’attaquant du Seattle Sounders FC, Jordan Morris, a indiqué qu’à la lumière des événements de mercredi dernier au Capitole, le message «Soyez le changement» est celui que l’équipe continuera d’utiliser.

« Je pense évidemment que nous avons tous réalisé à quel point ces événements étaient horribles, et nous comprenons tous qu’il y a un besoin de changement dans ce pays et de bien des façons », a-t-il déclaré. «Je pense que le plus important pour nous, et ce dont j’ai un peu parlé aux gars, c’est que nous espérons que notre objectif en tant qu’équipe nationale est d’être une représentation positive de ce que ce changement peut être et de la manière dont nous devons avancer.

« Je pense que c’est aussi dans ces moments difficiles, nous espérons être, en tant qu’équipe, une lumière positive parce que je sais que ces temps sont très difficiles et il se passe tellement de stress. »