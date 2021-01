L’émeute du Capitole américain met en évidence le contraste des attitudes de la police envers les manifestants noirs et blancs, selon un expert

Un officier de police du Capitole américain est décédé des suites de blessures subies lors de la prise d’assaut mercredi du bâtiment. Le chef de la force avait déjà annoncé qu’il démissionnerait plus tard ce mois-ci après avoir été sévèrement critiqué pour ne pas avoir contrôlé la foule violente – bien qu’il sache la protestation bien à l’avance.

Des séquences vidéo de l’émeute montrent des policiers semblant ouvrir des barrières pour permettre à la foule de passer et même prendre des selfies avec des manifestants.

Ce traitement contraste fortement avec la façon dont Washington DC s’est préparé aux manifestations de Black Lives Matter l’été dernier. Des centaines de soldats de la Garde nationale ont été déployés à l’avance et les manifestants ont été victimes de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogènes et d’arrestations massives – même lorsqu’ils sont restés pacifiques.

Wallace Ford est professeur d’administration publique au Medgar Evers College de New York. Il dit que la réponse de la police à Washington DC met en évidence la disparité entre la manière dont les Noirs et les Blancs aux États-Unis sont traités par les forces de l’ordre. Et ce n’est pas un problème récent. Le professeur Ford dit que le racisme était un problème sur lequel le politologue français Alexis de Tocqueville s’est concentré au 19e siècle.

«Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est un besoin d’un changement littéral d’esprit. Un changement dans la façon dont les gens sont traités, un changement d’attitude de ce pays à l’égard des Noirs. Et nous n’en sommes toujours pas là. «

