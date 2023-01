L’émeute du Brésil et l’attaque du 6 janvier ont suivi un manuel numérique similaire, selon les experts

“Les plateformes numériques ont été fondamentales non seulement dans le terrorisme intérieur d’extrême droite de dimanche, mais aussi dans tout le long processus de radicalisation en ligne au cours des 10 dernières années au Brésil”, a déclaré Michele Prado, une chercheuse indépendante qui étudie les mouvements numériques et la Extrême droite brésilienne.

Elle a déclaré que les appels à la violence avaient “augmenté de façon exponentielle depuis la dernière semaine de décembre”.

Elle et d’autres chercheurs sur la désinformation ont désigné Twitter et Telegram comme jouant un rôle central dans l’organisation des manifestations. Dans des messages sur les chaînes brésiliennes Telegram visionnés par le New York Times, il y avait des appels ouverts à la violence contre les politiciens brésiliens de gauche et leurs familles. Il y avait aussi des adresses de bureaux gouvernementaux que les manifestants pouvaient attaquer.

Dans une image, que le Times a trouvée sur plus d’une douzaine de chaînes Telegram, il y avait un appel aux « patriotes » à se rassembler à Brasilia dimanche pour « marquer un nouveau jour » d’indépendance. Sous de nombreuses affiches se trouvaient des détails sur les heures de rassemblement des manifestants.