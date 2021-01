Les émeutes de mercredi dans le Capitole du pays représentent le point culminant d’un assaut révolutionnaire généralisé contre le mode de vie américain.

L’agression a été dirigée contre les trois branches du gouvernement: les branches législative et exécutive des 50 gouvernements des États, qui sont chargées de superviser nos élections; plusieurs juridictions étatiques et fédérales où les différends sont traités; et le pouvoir législatif suprême du gouvernement fédéral, le Congrès des États-Unis.

Ce mouvement a également tenté de saper des institutions telles que les écoles publiques et les églises privées, qui, ensemble, ont été responsables de la constitution du stock de vertu publique dont parlaient les fondateurs de notre nation.

Les écoles ont la responsabilité de donner aux jeunes la capacité d’agir en bons citoyens. Les Églises ont essayé d’inculquer l’importance d’aimer ses ennemis, ce qui a abouti pendant plus de 200 ans à un transfert pacifique du pouvoir dans nos gouvernements.

– Kimball Shinkoskey; Woods Cross, Utah

Le président Donald Trump pardonnera-t-il aux émeutiers pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole, commis des actes de terrorisme intérieur et perturbé le gouvernement?

Son comportement passé, le refus d’une élection perdue et ses messages mitigés indiquent que c’est une possibilité très forte au cours de ses derniers jours au pouvoir. Il se prépare déjà à pardonner ses aides et peut essayer de se pardonner.

Le pardon de ces insurgés sera pour lui un moyen de maintenir sa popularité parmi eux et de les utiliser pour harceler et intimider les membres de son propre parti. Le plus grand danger que Trump présente à l’Amérique sera dans ses derniers jours au pouvoir. La prise d’assaut du Capitole était un acte d’ouverture car les agitateurs pro-Trump indiquent qu’ils pourraient répéter cette insurrection lors de l’inauguration.

– George Magakis Jr.; Norristown, Pennsylvanie.

Il y a des appels à destituer le président Donald Trump pour son rôle dans le chaos de mercredi au Capitole. Il y a également des appels pour que le vice-président Mike Pence invoque le 25e amendement à la Constitution et révoque le président de ses fonctions. Ce sont tous des sentiments admirables proclamés par des législateurs «indignés» qui pourraient vouloir paraître héroïques pour leur base. Mais en réalité, ils sont tout à fait inutiles pour atteindre l’objectif. Le principal problème est le temps – il n’y a tout simplement pas assez de temps pour faire tout cela, et ils le savent tous.

Il ne faut pas un cynique blasé pour se rendre compte que ce genre de discours est à l’apogée du théâtre politique. Quelles que soient les circonstances qui ont conduit aux événements d’aujourd’hui, le 20 janvier prochain, Trump ne sera plus président.

Donc assez avec les honneurs, les plus saints que toi. Honnêtement, vous penseriez qu’ils étaient prêts pour un Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal.

– Arthur Saginian; Santa Clarita, Californie.

Ce à quoi ces émeutiers ont réussi, c’est la chute de cette République basée sur la démocratie. Moi-même et des millions d’autres ont prêté serment de défendre notre démocratie contre des ennemis étrangers et nationaux. Beaucoup ont donné le sacrifice ultime dans leur quête pour y parvenir.

Après le président Trump, les plus grands fans des émeutiers sont actuellement Vladimir Poutine, le président vénézuélien Nicolás Maduro, le président brésilien Jair Bolsonaro et le «petit homme de fusée» Kim Jong Un. Je suis étonné que ces émeutiers croient vraiment que les élections ont été «volées». Qui essaie de le voler maintenant? Arrêtez la violence et arrêtez votre vol.

– Robert Murphy; Roméo, Mich.

Il est raisonnable de se demander si mercredi, après la violation du Capitole du pays alimentée par Trump, est le début de la fin du pouvoir politique durable de Trump. Le président Donald Trump est allé trop loin et il en paiera le prix. Non, il ne sera pas arrêté pour trahison et il ne sera pas destitué de la présidence en invoquant le 25e amendement. Les partisans les plus fervents de Trump sont les radicaux d’extrême droite et la «frange folle», mais son pouvoir politique a été soutenu par plus de 70 millions de gens ordinaires qui ont voté pour lui. Ces personnes ont pardonné à Trump sa rhétorique incendiaire auparavant, mais donner le pouvoir aux gens d’attaquer le Capitole est un pas trop loin. À mon avis, Trump a cloué le cercueil sur sa future influence politique et a tué tout espoir qu’il aurait pu avoir d’être ressuscité politiquement lors d’une candidature présidentielle en 2024.

L’obsession du président de promulguer son grief sans fondement selon lequel l’élection avait été « truquée » et qu’une victoire lui avait été « volée » s’est retournée contre lui. Non seulement il n’a pas annulé une élection légale et légitime, mais il a laissé son héritage en ruines. Désormais, tout ce dont on se souviendra est cette dernière période post-électorale, couronnée par sa fomentation d’insurrection contre les États-Unis.

Trump ne se soucie pas de l’histoire, après tout, il ne sera pas là pour l’entendre. Mais il se soucie profondément de gagner de l’argent et d’exercer le pouvoir dans les années à venir. Il semble probable qu’après les événements de mercredi, il ait gravement handicapé sa capacité à faire ces deux choses. Trump a maintenant incontestablement démontré qu’il n’était pas un genre stable. Ce n’est pas un génie politique. Et il n’est peut-être pas en possession d’un «esprit sain».

C’est l’héritage qu’il laisse derrière lui.

– Ken Derow; Swarthmore, Pennsylvanie.

Le président et les politiciens américains sont hors de contrôle. La vérité est considérée comme antipatriotique. Les contre-vérités qui divisent dominent le jour et les fausses nouvelles la nuit, chacune débordant de rhétorique toxique.

Poussées par le président, l’insurrection et l’assaut du Capitole n’étaient pas la manière américaine, mais un assaut de patriotes mal informés, égarés et induits en erreur. Nos politiciens sont allés trop loin; le sang a été versé et la vie a été prise pour justifier des mensonges à des fins personnelles et politiques.

Tant que la vérité ne sera pas commune et acceptée par le peuple, la nation et son peuple continueront de se détériorer aux mains de quelques-uns. Les flammes de l’insurrection étaient alimentées par les mensonges, les mensonges et les fausses nouvelles de l’administration. Les politiciens peuvent être en désaccord, mais la vérité est que les faits sont des faits. La presse libre et les médias sociaux devraient être le bastion de la vérité et non la propagande radicale. Combien de temps laisserons-nous les politiciens cacher la vérité? Combien de temps la démocratie durera-t-elle dans une nation si divisée?

– John O’Malley; Hoover, Ala.

Parce que le président Donald Trump a dit à ses émeutiers du Capitole qui enfreignent la loi des personnes «spéciales», qu’il «aime» «se souvenir de ce jour pour toujours», ils le feront sûrement. Et les Américains épris de paix l’ajouteront également à trois autres dates «qui vivront dans l’infamie»: le 7 décembre 1941, jour du bombardement de Pearl Harbor; Le 22 novembre 1963, jour de l’assassinat du président John F. Kennedy; et le 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis ont été attaqués par des terroristes.

Le 6 janvier 2021 restera une journée honteuse. Heureusement (sans faute de la police du Capitole), nos membres du Congrès et nos femmes du Congrès, y compris des républicains, ont transformé le Capitole d’une honte en une « ville brillante sur une colline ».

– Richard Siegelman; Plainview, NY

