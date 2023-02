L’émeute de Bolsonaro au Brésil donne un nouveau travail aux artisans : restaurer des œuvres d’art endommagées

Un mois plus tard, ils progressent. Les équipes ont restauré des dizaines d’objets endommagés, dont des poignées de porte en forme d’écusson de la république, des bustes en bronze de personnages historiques clés et la sculpture d’Alfredo Ceschiatti “A Justica” devant la Cour suprême.

L’urgence de l’effort reflète celle des autorités brésiliennes enquêtant sur l’attaque, qui ont mené plusieurs raids pour rassembler les personnes soupçonnées de responsabilité, y compris ses financiers et les responsables de la sécurité et politiques dont l’inaction présumée l’a encouragé.

Plus de 1 400 personnes ont été arrêtées, dont l’ancien ministre de la Justice de Bolsonaro et l’ancien commandant de la police militaire du district fédéral. Ils incluent également l’homme que les autorités allèguent avoir endommagé une horloge du XVIIe siècle par le maître français Balthazar Martinot, la laissant “cassé de haut en bas, avec des fissures, des déformations et des pertes”, l’Institut national du patrimoine historique et artistique du Brésil. écrit.

L’équipe d’Azevedo, composée de 15 personnes, a répertorié 64 pièces endommagées à la Chambre des députés. Ils ont le plus réparé et se concentrent maintenant sur les quelque 30 % qui ont été les plus gravement endommagés et qui seront les plus difficiles à réparer.