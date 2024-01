L’émergence de JN.1 est un « changement radical » évolutif dans la pandémie de COVID : pourquoi c’est important

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés source fiable rédigé par un ou plusieurs chercheurs relire D’accord!

par Suman Majumdar, Brendan Crabb, Emma Pakula et Stuart Turville, La conversation



Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public

× fermer

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Depuis qu’il a été détecté dans août 2023la variante JN.1 du COVID a largement répandu. Il est devenu dominant en Australie et autour du mondeconduisant le la plus grande vague de COVID observé dans de nombreuses juridictions depuis au moins un an.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) classifié JN.1 comme “variante d’intérêt” en décembre 2023 et en janvier fortement déclaré Le COVID constituait une menace permanente pour la santé mondiale, provoquant « beaucoup trop » de maladies évitables avec un potentiel inquiétant de conséquences sur la santé à long terme.

JN.1 est significatif. D’abord en tant qu’agent pathogène : il s’agit d’une version étonnamment nouvelle du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID) et qui remplace rapidement d’autres souches en circulation (omicron XBB).

C’est également important en raison de ce qu’il dit sur l’évolution de la COVID. Normalement, les variantes du SRAS-CoV-2 ressemblent beaucoup à ce qui existait auparavant, accumulant seulement quelques mutations à la fois qui donnent au virus un avantage significatif sur son parent.

Cependant, de temps en temps, comme ce fut le cas lors de l’apparition de l’omicron (B.1.1.529) il y a deux ans, des variantes émergent apparemment de nulle part et présentent des caractéristiques nettement différentes de celles qui existaient auparavant. Cela a des implications significatives sur la maladie et la transmission.

Jusqu’à présent, il n’était pas clair que cette évolution « radicale » se reproduirait, en particulier compte tenu du succès continu des variantes omicron en constante évolution.

JN.1 est si distinct et provoque une telle vague de nouvelles infections que beaucoup se demandent si le OMS reconnaîtra JN.1 comme la prochaine variante préoccupante avec sa propre lettre grecque. Quoi qu’il en soit, avec JN.1, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie.

D’où vient JN.1 ?

L’histoire de JN.1 (ou BA.2.86.1.1) commence avec l’émergence de son lignée parentale BA.2.86 vers la mi-2023, qui provient d’une sous-variante omicron BA.2 beaucoup plus ancienne (2022).

Infections chroniques qui peuvent persister sans solution pendant des mois (voire des années, chez certaines personnes) jouent probablement un rôle dans l’émergence de ces variantes à changement radical.

Chez les personnes infectées de manière chronique, le virus teste silencieusement et finit par conserver de nombreuses mutations qui l’aident à éviter l’immunité et à survivre chez cette personne. Pour BA.2.86, cela s’est traduit par plus de 30 mutations de la protéine Spike (une protéine présente à la surface du SARS-CoV-2 qui lui permet de s’attacher à nos cellules).

Le grand nombre d’infections survenant dans le monde prépare le terrain pour une évolution virale majeure. Le SRAS-CoV-2 continue d’avoir un taux de mutation très élevé. En conséquence, JN.1 lui-même est déjà muter et évoluer rapidement.

En quoi JN.1 est-il différent des autres variantes ?

BA.2.86 et maintenant JN.1 se comportent d’une manière qui semble unique dans les études en laboratoire, et ce, à deux égards.

Le premier concerne la manière dont le virus échappe à l’immunité. JN.1 a hérité plus de 30 mutations dans sa protéine de pointe. Il a également acquis une nouvelle mutation, L455Sce qui diminue encore davantage la capacité des anticorps (une partie de la réponse protectrice du système immunitaire) à se lier au virus et à prévenir l’infection.

La seconde implique des changements dans la façon dont JN.1 entre dans et se réplique dans nos cellules. Sans entrer dans les détails moléculaires, des recherches récentes de haut niveau en laboratoire menées par le États-Unis et L’Europe  observé BA.2.86 pénétrer dans les cellules du poumon de la même manière que les variantes pré-omicroniques comme le delta. Cependant, en revanche, les travaux préliminaires du Kirby Institute d’Australie en utilisant différentes techniques trouve des caractéristiques de réplication qui correspondent mieux aux lignées omicrons.

Des recherches plus approfondies pour résoudre ces différents résultats d’entrée dans les cellules sont importantes car elles ont des implications sur l’endroit où le virus peut préférer se répliquer dans le corps, ce qui pourrait affecter la gravité et la transmission de la maladie.

Quoi qu’il en soit, ces résultats montrent que JN.1 (et le SRAS-CoV-2 en général) peut non seulement se frayer un chemin à travers notre système immunitaire, mais qu’il trouve également de nouvelles façons d’infecter les cellules et de les transmettre efficacement. Nous devons étudier plus en détail comment cela se produit chez les personnes et comment cela affecte les résultats cliniques.

JN.1 est-il plus sévère ?

L’évolution radicale de BA.2.86, combinée aux caractéristiques d’évasion immunitaire de JN.1, a donné au virus un avantage de la croissance mondiale bien au-delà des lignées basées sur XBB.1 auxquelles nous avons été confrontés en 2023.

Malgré ces caractéristiques, les preuves suggèrent que notre système immunitaire adaptatif pourrait toujours reconnaître et répondre efficacement aux BA.286 et JN.1. Vaccins, tests et traitements monovalents mis à jour rester efficace contre JN.1.

La « gravité » comporte deux éléments : d’abord s’il est plus “intrinsèquement” grave (maladie pire avec une infection en l’absence de toute immunité) et deuxièmement si le virus a une plus grande transmission, provoquant davantage de maladies et de décès, simplement parce qu’il infecte. plus de gens. Ce dernier cas est certainement le cas avec JN.1.

Et ensuite ?

Nous ne savons tout simplement pas si ce virus est sur une voie évolutive pour devenir le « prochain rhume » ou non, et nous n’avons aucune idée de ce que pourrait être ce délai. Alors que examiner les trajectoires Si l’analyse de quatre coronavirus historiques pourrait nous donner un aperçu de la direction que nous pourrions prendre, cela ne doit être considéré que comme une voie possible. L’émergence de JN.1 souligne que nous sommes confrontés à une épidémie continue de COVID et que cela semble être la voie à suivre dans un avenir prévisible.

Nous sommes désormais dans une nouvelle phase pandémique : la post-urgence. Pourtant, le COVID reste la principale maladie infectieuse causant des dommages à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse d’infections aiguës ou de longs COVID. Aux niveaux sociétal et individuel, nous devons repenser les risques liés à l’acceptation d’une vague après l’autre d’infection.

Dans l’ensemble, cela souligne l’importance de stratégies globales pour réduire la transmission et les impacts du COVIDavec le moins d’imposition (comme interventions sur l’air intérieur propre).

Les gens sont informé continuer à prendre des mesures actives pour se protéger et protéger ceux qui les entourent.

Pour une meilleure préparation à la pandémie face aux menaces émergentes et une meilleure réponse à celle actuelle, il est crucial que nous poursuivre la surveillance mondiale. La faible représentation des pays à revenu faible ou intermédiaire constitue un angle mort inquiétant. L’intensification de la recherche est également cruciale.