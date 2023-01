Lemekani Nyirenda : un étudiant zambien mort en combattant pour la Russie en Ukraine inhumé

CNN





L’étudiant zambien décédé au combat en Ukraine a été enterré mercredi lors d’une cérémonie privée dans son pays d’origine, a déclaré un porte-parole de la famille à CNN.

Lemekani Nathan Nyirenda est mort en première ligne de la guerre en Ukraine alors qu’il combattait pour le groupe de mercenaires russes Wagner en septembre de l’année dernière.

Le représentant de sa famille, le Dr Ian Banda, s’est entretenu avec CNN mercredi matin alors que la famille se dirigeait vers le dernier lieu de repos de Nyirenda dans son village.

« Nous allons l’enterrer maintenant…. Nous sommes dans un convoi… Sa mère et son père (de Nyirenda) sont dans un véhicule derrière moi. Ils pleurent en ce moment », a déclaré Banda à CNN.

Le corps de Nyirenda a été ramené en Zambie le mois dernier. À son arrivée le 11 décembre, sa dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital universitaire de Zambie pour des examens post-mortem conformément aux lois zambiennes.

“Le rassemblement funéraire à la résidence de la famille Nyirenda, les formalités d’inhumation et de service commémoratif ne commenceront qu’à l’issue des procédures statutaires obligatoires susmentionnées”, indiquait alors un communiqué de la famille.

Banda a déclaré à CNN que l’enquête médico-légale menée sur le corps de Nyirenda avait été “confirmée”, sans donner plus de détails.

Nyirenda n’est pas le premier étudiant africain tué sur le front ukrainien combattant pour la Russie dans un développement qui a déclenché la fureur à travers le continent.

Un ressortissant tanzanien, identifié comme Nemes Tarimo par le ministère des Affaires étrangères de son pays, a été tué en octobre dernier alors qu’il combattait avec Wagner en échange d’argent et d’amnistie, a indiqué le ministère dans un communiqué. déclaration mardi.

Tarimo était étudiant à la maîtrise à l’Université technologique de Moscou, étudiant l’informatique commerciale avant d’être envoyé en prison pour sept ans pour des accusations criminelles non divulguées en mars de l’année dernière, a déclaré le ministère, ajoutant que son corps avait été envoyé de Russie et devait arriver en La Tanzanie bientôt pour l’enterrement.

Nyirenda, 23 ans, a été parrainé par le gouvernement zambien pour étudier l’ingénierie nucléaire à l’Institut d’ingénierie et de physique de Moscou, mais a été reconnu coupable en 2020 de crimes non précisés en Russie et emprisonné pendant neuf ans et six mois, a déclaré le ministère zambien des Affaires étrangères dans un communiqué. déclaration annonçant sa mort en novembre.

Dans un suivi déclaration le mois dernier, le ministère a expliqué que Nyirenda avait été gracié par le gouvernement russe en août « pour rejoindre une opération militaire en échange d’une amnistie » et « avait été tué en septembre 2022 alors qu’il participait à des activités militaires ».

Yevgeny Prigozhin, chef du groupe de mercenaires Wagner, a admis avoir recruté Nyirenda dans une prison russe, affirmant qu’il avait choisi de se battre pour “rembourser les dettes (de l’Afrique)” envers la Russie et qu’il était “mort en héros”.