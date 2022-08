L’embuscade verbale de Chrystia Freeland et la colère politique au Canada

Vendredi, un homme de Grande Prairie, en Alberta, a abordé la vice-première ministre Chrystia Freeland et l’a injuriée à plusieurs reprises alors qu’elle entrait dans l’hôtel de ville.

Une vidéo de l’incident, publiée en ligne, montre l’homme criant après Freeland, la traitant de “putain de salope” et de traître, et la suivant de près alors qu’elle monte dans un ascenseur.

La GRC a déclaré qu’elle enquêtait sur l’altercation, qui a provoqué une condamnation généralisée de tous les horizons politiques. Et cela a également déclenché des conversations plus larges sur le sentiment croissant de danger que de nombreux politiciens ressentent ces derniers temps lorsqu’ils interagissent avec le public – en particulier à une époque où la propagation des théories du complot et la désinformation sont en augmentation.

Cela soulève également des questions sur la frontière entre quand crier sur un politicien est un acte dangereux ou destructeur – et quand c’est l’expression d’une démocratie saine.

Aujourd’hui, nous décomposons tout cela avec Aaron Wherry, rédacteur principal au bureau de la CBC sur la Colline du Parlement.

