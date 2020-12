La misère au port s’ajoutait à un sentiment général de morosité imprégnant la saison des vacances dans le pays. Noël est venu à peine une semaine après que le gouvernement a annoncé la présence d’une variante de coronavirus à propagation rapide balayant le pays et imposé des verrouillages généralisés et d’autres restrictions strictes.

«C’était choquant de voir que dans un pays du G7 comme le Royaume-Uni, de telles choses se produiraient», a déclaré Benjamin Richtzenhain, un voyageur qui a traversé la Manche jeudi. Il a déclaré que les autorités avaient mal communiqué avec ceux qui se trouvaient dans l’embouteillage et que l’accès à l’eau, aux toilettes et aux couvertures avait été limité.

Pas moins de 6000 camions s’étaient alignés au plus fort de l’embouteillage de plusieurs jours, et de nombreux conducteurs ont passé un sombre Noël à dormir dans leurs véhicules alors que la France exigeait que tous ceux qui traversent la frontière présentent la preuve d’un test de coronavirus négatif.

Samedi matin, des responsables du département des transports ont déclaré qu’environ 1600 véhicules restaient dans les embouteillages alors qu’au moins 8000 avaient traversé la Manche via l’Eurotunnel depuis mercredi, lorsque les autorités ont intensifié les tests de coronavirus.

Au port, les responsables ont travaillé intensément samedi pour tester les pilotes restants dans l’espoir de dégager la sauvegarde. Plus de 15526 ont été testés, dont 36 positifs, a indiqué le département.

Des centaines d’autres militaires ont été déployés vendredi pour renforcer les efforts de test et distribuer de la nourriture et de l’eau fournies par un éventail d’organisations.

Mais près d’une semaine après les blocages des routes maritimes, ferroviaires et aériennes, l’ampleur de la tâche n’a pas permis de prédire quand les retards disparaîtraient et si les conducteurs passeraient encore une journée dans les limbes et une autre nuit à dormir dans leurs camions.