L’emblématique Tour Eiffel de Paris rouvre après neuf mois d’interruption de Covid, sa plus longue fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale

La tour Eiffel a de nouveau accueilli des visiteurs vendredi après avoir été fermée depuis fin octobre dernier en raison des restrictions de coronavirus mises en place lors de la deuxième vague de la France.

La page Twitter officielle du monument a partagé la réouverture et a accueilli à nouveau ses visiteurs, affirmant que « c’est tellement bon de vous revoir. » Après que le compte à rebours ait atteint zéro et que les stewards aient retiré la barrière, des troupeaux de personnes masquées ont pu être vus entrer dans l’attraction. Un groupe live a même joué en arrière-plan pour célébrer l’événement.

Ça y est ! Après plus de 8 mois de fermeture je rouvre enfin mes portes. Quelle joie de vous retrouver 🤗🇬🇧 Ça y est ! Après plus de 8 mois de fermeture je rouvre enfin mes portes. C’est super de vous revoir#tour Eiffel#Tour Eiffelpic.twitter.com/T7hmz1wXGp — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 16 juillet 2021

Cependant, des mesures Covid sont toujours en place pour garantir la sécurité des visiteurs venant au soi-disant « Dame de fer. » L’attraction fonctionnera à une capacité réduite d’environ 10 000, soit nettement moins que ses 25 000 visiteurs quotidiens habituels. Tous les visiteurs devront porter des masques.

A partir du 21 juillet, seules les personnes munies d’un passeport sanitaire confirmant qu’elles sont vaccinées, testées négatives au coronavirus ou récemment rétablies pourront visiter ‘Le Tour’. Cette décision est conforme aux nouvelles mesures du président Emmanuel Macron contre les coronavirus, annoncées lundi, qui ont vu l’utilisation du laissez-passer sanitaire de la France étendu aux restaurants, cafés, musées et centres culturels.

La tour Eiffel attire plus de sept millions de visiteurs chaque année, dont environ 75 % de touristes étrangers, ce qui en fait la tour la plus visitée au monde. En raison des mesures contre le coronavirus et des restrictions de voyage, on estime que la tour emblématique a perdu 120 millions d’euros sur 2020-2021, selon l’AFP, depuis sa plus longue fermeture de mémoire récente. Auparavant, la tour avait fermé pendant la Seconde Guerre mondiale, la France et l’Allemagne se battant pour, entre autres, l’utilisation du monument en raison de sa capacité stratégique.

