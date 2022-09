L’emblématique Teacup Rock de l’Île-du-Prince-Édouard a disparu après la tempête post-tropicale Fiona

L’emblématique Teacup Rock de l’Île-du-Prince-Édouard a disparu après que la tempête post-tropicale Fiona a frappé l’île pendant plus de 12 heures au cours du week-end, laissant des destructions généralisées et des dizaines de milliers de personnes sans électricité.

Le point de repère de Thunder Cove Beach était l’une des formations rocheuses les plus photographiées de l’île – et il a gagné en popularité ces dernières années grâce aux médias sociaux.

Dale Paynter a pris une photo de ce qui reste du rocher dimanche.

Teacup Rock à Thunder Cove Beach était l’une des formations rocheuses les plus photographiées de l’île. (Zone de camping Twin Shores)

“Je me souviens de la tasse de thé avant qu’elle ne s’appelle” la tasse de thé “”, a-t-il déclaré à CBC News.

“C’était un rocher plus gros avec trois pattes, et avant cela, il était probablement attaché à la falaise. J’étais heureux de le voir passer ses dernières années en tant que ‘rock star’.”

Marg Chisholm-Ramsay a également pris des photos du vide où se trouvait Teacup Rock dimanche.

“J’ai vu beaucoup de choses formidables au cours de mes voyages : la Grande Muraille de Chine… la Grande Pyramide de Gizeh et le Lion de Lucerne, mais pour moi, la tasse de thé Thunder Cove était plus magnifique parce qu’elle s’est formée à partir de la nature”, a-t-elle déclaré. a dit.

“La tasse de thé a vu des annonces de bébé, des révélations sur le sexe, des photos de famille, des demandes en mariage et même des cendres ont été répandues près de la tasse de thé – tous des événements importants de la vie.

“La tasse de thé est à nous (insulaires), mais elle signifiait aussi beaucoup pour les autres.”

“Un monument triste à perdre”

Debbie Murray s’est également rendue à la plage dimanche pour constater les dégâts par elle-même.

“C’est très triste de savoir que beaucoup de gens ne pourront jamais en faire l’expérience”, a-t-elle déclaré. “Ils n’auront pas l’occasion de vivre le facteur” wow “de venir autour des rochers à travers l’eau pour voir la tasse de thé. Nos côtes ont une telle beauté et la mer est à remercier pour la plus grande partie … Au revoir pour toujours Teacup Rock, merci pour tous les souvenirs.”

La famille de Katie McCrossin possède des chalets sur la rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard avec vue sur le rocher, où ses parents ont confirmé que la formation rocheuse n’existe plus.

Dale Paynter a partagé cette photo de Teacup Rock à son apogée sur la gauche, et une photo de ce qui reste du monument emblématique prise dimanche. (Soumis par Dale Paynter)

“Mes parents ont confirmé que Teacup Rock avait été emporté par l’ouragan Fiona”, a-t-elle déclaré. “C’est définitivement un point de repère triste à perdre… C’est triste pour beaucoup. Je pense qu’il y a eu beaucoup de souvenirs autour de ce rocher et autour de cette région de l’Île-du-Prince-Édouard et de la plage.”

McCrossin a passé ses étés d’enfance sur la plage et dit que la perte n’est pas une surprise pour ceux qui vivent dans la région.

“Mon enfance a été de jouer là-bas, d’attraper des crabes et de nager sur ces rochers. Et maintenant, mes trois enfants faisaient la même chose. Cela existe depuis des générations. Mais d’autres rochers aussi, et ils ont disparu et de nouveaux sont arrivés… Le littoral est en constante évolution”, a-t-elle déclaré.

“C’est définitivement un point de repère triste à perdre”, déclare Katie McCrossin, qui a passé les étés de son enfance sur la plage. (Jane Robertson/CBC)

“Chaque année, chaque automne, nous pensons, ‘Oh, ça va être parti cet hiver.’ Je suppose que ça a pris un peu plus tôt – on pense toujours que ce sera la glace qui l’emportera. Mais l’ouragan Fiona a été une sacrée tempête.

La formation rocheuse a gagné en popularité ces dernières années grâce aux médias sociaux. (Laura Meader/CBC)