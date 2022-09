NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jean-Luc Godard, réalisateur franco-suisse, pionnier de la Nouvelle Vague française dans les années 1960, est décédé à l’âge de 91 ans.

La nouvelle de sa mort a été confirmée par les médias français mardi matin.

Godard est connu comme une figure importante de la Nouvelle Vague française. Le mouvement, qui différait des styles de films précédents, intégrait l’expérimentation des techniques de montage et mettait l’accent sur le réalisme dans la narration.

Le premier film de Godard À bout de souffle (Breathless) a lancé sa réputation d’être l’un des réalisateurs les plus vitaux et les plus provocateurs du monde en Europe et au-delà.

Ses films ont propulsé Jean-Paul Belmondo au rang de célébrité. La crèche moderne controversée de Godard, “Je vous salue Marie”, a fait la une des journaux lorsque le pape Jean-Paul II l’a dénoncée en 1985.

Godard a également collaboré avec l’emblématique actrice française Brigitte Bardot en 1963 avec le film Le Mépris (Mépris).

Godard a épousé l’actrice Anna Karina en 1961, qui a joué dans plusieurs de ses films. Après le divorce du couple en 1965, il épouse Anne Wiazemensky.

Le réalisateur emblématique a inspiré un nombre incalculable de cinéastes dont Quentin Tarantino, Martin Scorsese et Steven Soderbergh.

