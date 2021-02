L’emblématique musée Shivaji de Bombay rouvre après 11 mois après Covid-19

Bombay: Alors que Mumbai reprend son rythme et que les lieux commencent à rouvrir, le musée emblématique de 99 ans, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS), à Fort, est sur le point de rouvrir ses portes aux visiteurs le mardi 16 février 2021, après fermé pendant 11 mois, en raison de restrictions induites par le COVID-19.

Sabyasachi Mukherjee, le directeur général du CSMVS a déclaré à News18: « Nous sommes ravis d’ouvrir le CSMVS au public à partir de demain. Le musée sera ouvert tous les jours de 10 h à 15 h. Nous avons des billets à prix réduit alors que nous redémarrons l’ouverture dans un de manière progressive, et toutes nos mesures de sécurité sont en place pour accueillir de nouveau les gens au musée de leur ville. «

Le bâtiment principal du musée, actuellement en rénovation, restera fermé. Cependant, le Musée des enfants, la section d’histoire naturelle, la galerie Karl Khandalavala, ainsi que la galerie d’argent et de bijoux, seront ouverts à partir de demain. La galerie textile devrait également rouvrir prochainement.

Les autorités du musée ont déclaré que la décision de réduire le prix des billets à moitié avait été prise parce que tout le musée n’ouvrait pas d’un seul coup. Par conséquent, ils voulaient équilibrer ce qui est offert aux visiteurs avec ce qui est facturé. En dehors de cela, ils voulaient également motiver plus de personnes à visiter le musée.

Mukherjee a déclaré: « J’encourage les habitants de Mumbai à venir avec leurs familles, à profiter de nos galeries et à se détendre dans nos espaces ouverts après l’année difficile et difficile qu’ils ont vécue en 2020. »

Ce fut une année difficile non seulement pour les mécènes et les amateurs du musée, mais aussi pour ceux qui travaillent dans les galeries et les musées.

« Nos revenus proviennent entièrement de la vente de billets et des commandites. Donc, évidemment, ces aspects ont souffert à cause de la pandémie », a souligné Joyoti Roy, responsable de la stratégie et du marketing au CSMVS.

«Tous les membres de notre personnel se sont portés volontaires pour accepter des salaires réduits, et nous avons ainsi pu tenir plus longtemps. Pour un bien historique comme le nôtre, l’entretien et la conservation ont été les principales causes de préoccupation pendant la période de verrouillage initiale. Cependant, nos fonctionnaires qui habitent sur le campus s’en sont occupés. Une fois que le transport a rouvert, nos conservateurs principaux ont commencé à se déplacer pour conserver les diverses collections », a ajouté Roy.

Les responsables du CSMVS ont également organisé une campagne d’adoption pendant la pandémie, au cours de laquelle, les mécènes et les sponsors pouvaient adopter un objet ou une collection ou une galerie particulière du musée pendant un certain temps. Cette campagne a aidé à maintenir le travail de conservation en cours.

Roy a expliqué que la décision de rouvrir avait été prise après plusieurs essais pour voir comment la logistique et la configuration infrastructurelle du musée peuvent soutenir les directives de sécurité liées au COVID-19.

« Puisque nous sommes l’un des principaux lieux historiques de la ville, nous avons été prudents, en tant qu’institution publique, pour rouvrir avec responsabilité. Nous avons la chance d’avoir d’immenses espaces ouverts car cela nous a aidés à modifier nos normes de visite pour nous assurer qu’il y a pas de surpeuplement à l’intérieur du bâtiment », a déclaré Roy.

Au cours des derniers mois, le musée a organisé des projets plus petits pour peaufiner ses préparatifs de réouverture. La pelouse du musée était ouverte gratuitement tous les jours, et des créneaux de 2 heures étaient donnés à une famille à la fois afin qu’elle puisse y pique-niquer. Ils ont également organisé un événement appelé Astronomie dans le cadre du festival Kala Ghoda, et lors de cet événement, ils ont recalibré les itinéraires de leurs visiteurs pour intégrer des mesures de distanciation sociale.

«Au cours des trois derniers mois, nous avons pris le temps de nous préparer, de faire quelques essais, et maintenant nous sommes tous prêts à rouvrir. Seules six galeries ouvriront pour l’instant, et nous essayons également de lancer la billetterie en ligne pour faire le processus plus facile pour les visiteurs. Nous avons veillé à ce qu’il y ait suffisamment de signalétique pour que les gens s’éloignent les uns des autres. Nous avons placé des marqueurs à l’intérieur des galeries pour faciliter un mouvement unilatéral des visiteurs, car nous voulons éviter les cas où les gens se font constamment face ou se heurtent involontairement », a déclaré Roy, et a ajouté que malgré toutes les mesures prises, ils auraient également des responsables de la galerie patrouiller chaque galerie pour s’assurer que toutes les règles sont strictement respectées et qu’aucun espace n’est surpeuplé.