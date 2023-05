L’emblématique Mill No. 3 de la Colombie-Britannique fête ses 100 ans

Au large de la très fréquentée autoroute Sea-to-Sky de la Colombie-Britannique, juste au nord de Vancouver, se trouve le Britannia Mine Museum, qui commémore maintenant les 100 ans de l’usine n°3.

L’historique Mill No.3 domine le pittoresque Howe Sound de la Colombie-Britannique. (Mélanie Nagy, CTV News)La structure imposante, construite en béton et en acier en 1923, se trouve sur une pente à flanc de montagne à côté de Howe Sound. La conservatrice du Britannia Mine Museum, Laura Minta Holland, affirme qu’il ne s’agit pas seulement d’un monument provincial, mais d’un lieu chargé d’histoire.

« C’est tellement impressionnant quand vous entrez et cela vous invite à essayer d’imaginer ce que cela aurait été quand il s’agissait d’un bâtiment d’usine en état de marche et opérationnel. » Minta Holland a déclaré à CTV News. « J’ai vraiment l’impression que cela ressemble presque à une cathédrale, et parfois nous l’appelons une sorte de cathédrale de l’ingénierie. »

Laura Minta Holland, conservatrice du Britannia Mine Museum, partage 100 ans d’histoire à l’intérieur de l’usine n° 3. (Melanie Nagy, CTV News)Minta Holland et son équipe ont travaillé pendant des mois sur une célébration spéciale pour marquer le centenaire de l’usine – une exposition relatant sa durée de vie et sa contribution à l’exploitation minière au Canada devrait ouvrir ses portes à la fin mai.

« Le bâtiment de 20 étages a été construit par la Britannia Mining and Smelting Company et a duré 18 mois, du début à la fin. » dit Minta Hollande.

Le moulin n° 3 domine la communauté de Britannia Beach sur cette photo non datée. (Musée de la mine Britannia)Alors que la mine Britannia était en service après le tournant du siècle, le broyeur n° 3 n’est devenu opérationnel qu’après l’incendie d’une autre structure de traitement du minerai en 1921. Il s’agit maintenant de l’un des derniers concentrateurs alimentés par gravité en Amérique du Nord.

« Lorsque nous parlons de concentrateur par gravité, cela signifie que plutôt que de déplacer le minerai vers le haut, ils faisaient toujours descendre le minerai à travers le bâtiment, ce qui était un processus qui nécessitait moins d’énergie et qui était assez avant-gardiste à l’époque. »

Le cuivre était le minerai prédominant recherché, mais le zinc, le plomb, l’argent et l’or étaient également extraits par les mineurs travaillant à Mount Sheer, qui se trouvait à proximité. Une fois le minerai retiré, il était transporté par train jusqu’au sommet de l’usine n° 3 où il subissait une procédure de traitement approfondie.

Minta Holland décrit le procédé comme innovant car non seulement le minerai était « broyé par de nombreux broyeurs à boulets géants », mais il était broyé en poudre et passé dans des machines de séparation pour le préparer à être expédié à une fonderie pour un raffinage supplémentaire.

« La société a investi dans la technologie de l’époque pour rendre l’entreprise plus rentable. C’était une opération massive qui a employé des milliers de personnes pendant toute la durée de vie de l’usine », a déclaré Minta Holland.

Une photo non datée des mineurs des mines Britannia. (Musée des Mines de Britannia) Outre Mill No.3, il y avait deux villes établies par la société minière. Les communautés, accessibles uniquement par bateau jusqu’à la construction du chemin de fer et de l’autoroute, abritaient les mineurs, les travailleurs de l’usine et leurs familles.

« C’était un endroit merveilleux où personne ne fermait ses portes et tout le monde se connaissait », a déclaré Frances McKilligan, 85 ans, à CTV News lors d’une récente visite dans la région.

Frances McKilligan visite le Britannia Mine Museum qui est un lieu directement lié à l’histoire de sa famille. (Mélanie Nagy, CTV News)Le père de McKilligan, qui a immigré au Canada après la Première Guerre mondiale, a travaillé comme contremaître sur le site. Quant à sa mère, elle était cuisinière chargée de nourrir des équipes affamées et travailleuses avant et après leur quart de travail. C’était une époque où le moulin et le mien étaient en plein essor.

« Je suis né à quelques pas de Mill No. 3 en 1938, et même si certaines personnes peuvent penser qu’il est plutôt étrange de grandir là-bas, pour moi, c’était incroyable », a déclaré McKilligan.

Malgré l’isolement, l’homme de 85 ans a décrit la vie à l’extérieur de l’usine comme « jamais ennuyeuse » car il y avait tellement de commodités disponibles.

« Il y avait tout à faire », a-t-elle expliqué. « Il y avait (un) gymnase, des piscines, du badminton, du tennis, des théâtres et bien plus encore. »

Tout comme la société minière a investi dans la technologie, elle a également investi dans les deux sites de la ville. En plus de nombreuses installations de loisirs, il y avait des magasins, des écoles et des centres médicaux.

« La compagnie minière fournissait tout, les gens vivaient bien et la communauté était très soudée. »

Un mineur travaille aux mines Britannia sur cette photo non datée. (Musée des Mines de Britannia)McKilligan a vécu près de l’usine jusqu’en 1955, ne déménageant qu’après avoir perdu ses deux parents à cause d’un cancer à moins d’un an d’intervalle.

« J’ai tellement de bons souvenirs là-bas avec mes parents », a-t-elle déclaré. « Je n’oublierai jamais, jamais mon éducation près de l’usine n°3. »

Au fil des ans, 60 000 personnes de plus de 50 pays différents ont travaillé et vécu dans les communautés nichées à côté du moulin. Ensemble, ils ont contribué à la transformer, ainsi que la mine, en l’un des plus grands sites de production de cuivre au monde.

Cependant, le boom ne durera pas, et après des années de baisse des revenus, les opérations ont été arrêtées en 1974.

« Il est toujours debout aujourd’hui », a déclaré Minta Holland. « C’est donc vraiment un témoignage de l’ingéniosité des gens de cette époque. »

L’historique Mill No.3 domine le pittoresque Howe Sound de la Colombie-Britannique. (Mélanie Nagy, CTV News)En 1987, 13 ans après sa fermeture, le moulin n° 3 a été désigné lieu historique national.

Depuis, il a été restauré et transformé en musée interactif, offrant aux visiteurs une fenêtre sur le monde de l’histoire minière du Canada et sur la vie des gens qui ont fait le succès du site.

« Lorsque vous venez ici, c’est une véritable opportunité de toucher l’histoire, littéralement, en vous promenant dans et autour du moulin n°3, qui se dresse ici maintenant comme une inspiration massive et un véritable lien avec notre histoire riche et diversifiée. »