L’emblématique Jumbo Floating Restaurant de Hong Kong chavire en mer

HONG KONG (AP) – L’emblématique restaurant flottant Jumbo de Hong Kong a chaviré dans la mer de Chine méridionale moins d’une semaine après avoir été remorqué loin de la ville, a annoncé lundi sa société mère.

Le restaurant a rencontré des « conditions défavorables » samedi alors qu’il passait devant les îles Xisha, également connues sous le nom d’îles Paracels, dans la mer de Chine méridionale, et de l’eau est entrée dans le navire et il a commencé à basculer, selon Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd.

La société a déclaré que personne n’avait été blessé, mais que les efforts pour sauver le navire avaient échoué et qu’il avait chaviré dimanche.

« Comme la profondeur de l’eau sur les lieux est supérieure à 1 000 mètres, (cela rend) extrêmement difficile la réalisation de travaux de sauvetage », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a déclaré que la société « est très attristée par cet accident ».

Le restaurant flottant Jumbo, long de près de 80 mètres (260 pieds), était un point de repère à Hong Kong depuis plus de quatre décennies, servant une cuisine cantonaise à plus de 3 millions de convives, dont la reine Elizabeth II et Tom Cruise.

Il a fermé en 2020 en raison de la pandémie et a licencié tout son personnel. Aberdeen Restaurant Enterprises a déclaré que le restaurant était devenu un fardeau financier pour ses actionnaires, avec des millions de dollars de Hong Kong dépensés pour son inspection et son entretien même s’il n’était pas en activité.

Le restaurant a été remorqué mardi dernier. La société a déclaré qu’elle prévoyait de le déplacer vers un site à moindre coût où la maintenance pourrait être effectuée.

Il a déclaré qu’avant son départ, le navire avait été minutieusement inspecté par des ingénieurs maritimes et que des palissades avaient été installées, et que toutes les approbations pertinentes avaient été obtenues.

« La société obtient maintenant de plus amples détails sur l’accident de la part de la société de remorquage », indique le communiqué.

Zen Soo, l’Associated Press