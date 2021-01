Depuis que la pandémie COVID-19 a contraint les gens à l’intérieur et à l’isolement, la plupart des événements majeurs dans le monde ont emprunté une voie virtuelle. Cette année, l’emblématique Festival du film de Sundance devient également virtuel, mais cela ne se limite pas à un simple flux en direct. Sundance construit une vaste plate-forme de réalité virtuelle pour les participants, accessible avec ou sans casque VR.

« Avoir notre main forcée à construire une solution virtuelle pour présenter New Frontier a résolu tant de problèmes que nous avions et avec lesquels nous luttions sur le terrain », a déclaré à Engadget Shari Frilot, conservatrice et programmatrice senior de Sundance à Engadget. La plate-forme de réalité virtuelle du Festival du film de Sundance est accessible à tous dans le monde pour un pass Explorer de 25 $ (environ Rs 1800) et une connexion à un site Web. Le rapport Engadget indique que la plate-forme donne l’impression que vous entrez dans une version cinéphile de Second Life sur un ordinateur typique. Cependant, si les utilisateurs mettent un casque VR comme l’Oculus Quest, ils seront lancés dans une expérience WebXR immersive.

Sundance a travaillé avec un studio de création nommé Active Theory afin de créer cette nouvelle plateforme VR. Les travaux de RA d’Active Theory ont également été présentés lors de l’événement I / O de Google en mai 2020.

Le rapport a ajouté que Sundance avait pour objectif de capturer l’expérience mondiale du cinéma avec sa nouvelle plate-forme VR. Les avatars VR sont basiques, avec des jambes et des bras simples, ainsi que des têtes bulbeuses, qui se remplissent du flux vidéo en direct d’un visiteur. Toutes les salles de réalité virtuelle ont des espaces pour s’asseoir et passer du temps avec des amis, selon le rapport Engadget.

Lors de son événement VR, Sundance ne met pas toute sa gamme de films et de documentaires à disposition. Cependant, les participants pourront toujours regarder cinq films spéciaux dans Cinema House, un cinéma VR entièrement réalisé. Il n’y a pas non plus de fonctionnalité de chat à l’intérieur du théâtre.

Le Festival de Sundance compte 14 expositions New Frontier cette année. C’est moins de la moitié de ce qui est apparu l’année dernière, ce qui laisse entendre que certains créateurs ne sont pas encore prêts à adopter un festival virtuel.