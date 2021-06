L’emblématique Doge Shiba Inu Meme vendu comme NFT pour un énorme Rs 29 Crore dans une vente aux enchères historique

Considéré comme l’un des mèmes les plus emblématiques d’Internet, ‘Doge’ – l’image d’un Shiba Inu japonais à l’air excité s’est vendue sous forme de NFT (jeton non fongible) pour une somme énorme de 4 millions de dollars (Rs 29,999 crore). Ce prix fait de Doge le mème NFT le plus cher de l’histoire, selon les rapports. Le mème transformé en NFT a été mis en vente la semaine dernière par Atsuko Sato, propriétaire du chien viral. Après quoi plusieurs offres ont été faites pour la propriété de Doge, mais l’accord final a été conclu à une offre de 1 696,9 Ethereum, ce qui équivaut à peu près à 4 millions de dollars.

Histoire de Doge

Doge a son origine dans la série Homestar Runner. Dans un épisode de 2005, le personnage central appelle un autre des personnages son « Doge ». Puis en 2010, Sato a partagé une image de son chien Kabosu qui était assis avec les jambes croisées et une expression confuse sur son visage. En téléchargeant l’image simple, Sato n’aurait pas pensé qu’elle deviendrait si emblématique dans les années à venir.

La photo de Kabosu a rapidement pris d’assaut Internet et est devenue un mème populaire. Le nom célèbre associé à la photo de Kabosu lui a été donné par l’un des utilisateurs de Reddit.

La popularité de Doge sur Internet a atteint un niveau différent lorsqu’un groupe d’internautes s’en est inspiré pour créer une crypto-monnaie « Dogecoin ». Dogecoin a été créé par Billy Markus et Jackson Palmer comme une blague se moquant de la spéculation sauvage sur les crypto-monnaies en 2013. La pièce a été officiellement lancée le 6 décembre 2013.

Ce qui a commencé comme une blague est maintenant un gros actif numérique et est présenté comme l’avenir de la crypto-monnaie. 2021 a été une excellente année pour Dogecoin et sa valeur a fortement augmenté.

Malgré la faible capitalisation boursière, Dogecoin est l’une des crypto-monnaies dont on parle le plus au monde. Il est souvent mentionné dans les Tweets du PDG de Tesla, Elon Musk, qui a déjà exprimé sa préférence pour Dogecoin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici