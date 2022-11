L’emblématique “Creel House” de Vecna ​​de Stranger Things à vendre pour 1,5 million de dollars

Êtes-vous fan de Stranger Things ? Nous avons de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez la possibilité d’acheter la maison d’enfance mystérieuse et effrayante de l’antagoniste en chef Vecna. Oui, vous avez bien lu. La propriété de 6 000 pieds carrés est officiellement sur le marché pour 1,5 million de dollars (plus de 12 crores) aux États-Unis.

La maison somptueuse est située en Géorgie. Le manoir de 140 ans, selon la liste, a été construit en 1882 par le colonel Hamilton Yancey. Il a sept chambres et sept salles de bains. A ne pas manquer la maison d’amis – construite dans le même style gothique – derrière la maison principale. “Dans la tournure des événements de Stranger, l’emblématique “Creel House” peut être la vôtre !” la liste lue

Les propriétaires actuels de la résidence sont un couple marié Shane Fatland et Bryan Schreier, comme le rapporte CNBC. Le duo a acheté la propriété en 2019 pour 350 000 $ (plus de 2 crores) et a investi plus de 500 000 $ (plus de 4 crores) dans la rénovation et la restauration de la maison à sa gloire victorienne d’origine avec une touche moderne.

Fatland et Schreier ont partagé que lors de la rénovation, ils ont conservé de nombreux détails originaux, y compris les étagères intégrées complexes fabriquées à la main, les armoires et les grandes moulures en couches. La maison dispose également d’un coffre-fort mural antique et d’un urinoir en fonte unique. Le couple a également apporté quelques touches modernes à la propriété. Par exemple, la cuisine rénovée comprend tous les nouveaux appareils électroménagers, des armoires sur mesure et un îlot de 15 pieds drapé de marbre noir.

Pendant ce temps, pour les ignorants, la série d’horreur de science-fiction à succès de Netflix Choses étranges a présenté le personnage de Vecna ​​commençant comme un garçon ordinaire nommé Henry Creel. L’émission a également documenté son éducation dans la maison Creel à travers des flashbacks. Il apprend finalement ses pouvoirs psychocinétiques et les utilise pour blesser et tuer sa mère et sa sœur. La maison joue un rôle important car c’est le lieu où Vecna ​​a établi son repaire.

