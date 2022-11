L’embauche privée n’a augmenté que de 127 000 emplois en novembre, bien en deçà des estimations, rapporte ADP

L’embauche privée a fortement ralenti en novembre, signe que le marché du travail historiquement tendu pourrait s’essouffler, selon un rapport publié mercredi par la société de traitement de la paie ADP.

Les entreprises n’ont ajouté que 127 000 postes pour le mois, une forte réduction par rapport aux 239 000 annoncés par l’entreprise pour octobre et bien en deçà de l’estimation de Dow Jones de 190 000. Il s’agit également du total le plus bas depuis janvier.

Le total relativement faible intervient au milieu des efforts de la Réserve fédérale pour assouplir une image de l’emploi dans laquelle il reste encore près de deux postes ouverts pour chaque travailleur disponible. La banque centrale a relevé six fois son taux d’emprunt de référence cette année, mais le taux de chômage est toujours de 3,7%, proche du plus bas depuis 1969.

“Les tournants peuvent être difficiles à saisir sur le marché du travail, mais nos données suggèrent que le resserrement de la Réserve fédérale a un impact sur la création d’emplois et les gains salariaux”, a déclaré l’économiste en chef d’ADP, Nela Richardson. “De plus, les entreprises ne sont plus en mode hyper-remplacement. Moins de gens démissionnent et la reprise post-pandémique se stabilise.”

Le rapport ADP intervient deux jours avant que le Département du travail ne publie son décompte de la masse salariale non agricole le plus étroitement surveillé. Les économistes interrogés par Dow Jones s’attendent à ce que ce rapport montre un gain de 200 000 après une augmentation de 261 000 en octobre.

Dans le rapport ADP, le plus gros gagnant du secteur est de loin celui des loisirs et de l’hôtellerie, qui a enregistré une augmentation de 224 000.

Cependant, cela a été compensé par des pertes dans la fabrication (-100 000), les services professionnels et commerciaux (-77 000), les activités financières (-34 000) et les services d’information (-25 000). Dans l’ensemble, les industries productrices de biens ont enregistré une baisse de 86 000 emplois, tandis que les entreprises de services en ont ajouté 213 000 en net.

Même avec les chiffres d’emplois fragiles, les salaires ont continué à grimper.

Les salaires ont augmenté de 7,6% par rapport à il y a un an, a déclaré ADP, bien que ce soit un rythme légèrement plus lent que les 7,7% rapportés pour octobre.

Du point de vue de la taille, la totalité de la création d’emplois est venue d’entreprises qui emploient de 50 à 499 travailleurs, un secteur qui a ajouté 246 000 emplois. Les petites entreprises ont perdu 51 000 tandis que les grandes entreprises ont perdu 68 000.