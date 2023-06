L’embauche et la désembauche du Dr Deena Hinshaw justifient des réponses que nous n’obtenons pas

Nous savons qui a embauché la Dre Deena Hinshaw dans un nouveau rôle de soutien à la santé publique et préventive en Alberta.

Nous ne savons pas qui l’a désembauchée.

Mais nous commençons à connaître les conséquences de la décision de cette personne d’annuler la nomination de l’ancien meilleur médecin de santé publique de l’Alberta à un poste dans les services de santé de l’Alberta au service des peuples autochtones.

Sûrement, il y aurait eu des conséquences de laisser la location de Hinshaw se tenir – principalement de nature politique, et en grande partie au sein de la base de la première ministre Danielle Smith.

Les conséquences de la suppression de son nouvel emploi chez AHS vont au-delà de la politique et semblent s’être répercutées en cascade.

Premièrement, le centre de bien-être autochtone d’AHS est privé de la nouvelle responsable de la santé publique et de la médecine préventive qu’il venait d’embaucher et d’orienter, quelques jours avant qu’elle ne soit censée commencer son travail au début de juin.

Par la suite, le directeur médical principal de ce groupe, le Dr Esther Tailfeathers, a démissionné par frustration face à l’embauche mystérieusement refusée. Le décompte, alors, est qu’au moins deux médecins seniors ont quitté le groupe de l’AHS axé sur les Albertains avec certains des résultats et des risques de santé les plus difficiles de la population.

Je dis, « au moins » deux médecins seniors sont partis à la suite de cela, car beaucoup plus haut dans l’organigramme d’AHS, l’agence a également perdu le cadre qui supervisait l’Indigenous Wellness Core quelques jours après le désengagement de Hinshaw, CBC News peut confirmer.

Le Dr Braden Manns a démissionné de son poste de vice-président intérimaire de l’excellence clinique provinciale de l’agence de santé le 11 juin. Il a détaillé ses raisons dans une longue lettre adressée au Dr John Cowell, embauché par le premier ministre Smith comme administrateur de l’AHS, ou conseil d’administration composé d’un seul homme. directeurs.

Manns a confirmé sa démission de son poste de direction à l’AHS dans un courriel à CBC News jeudi. Il n’a pas donné les raisons de son départ.

Q & non-A

Il y a tellement de questions sur l’embauche de la personnalité éminente et l’annulation brutale qui a commencé cette chaîne d’événements chez AHS. La plupart d’entre eux commencent par « pourquoi ».

L’agence responsable de la plupart des hôpitaux de l’Alberta, et le plus gros employeur de la province, n’a aucun intérêt à répondre à des questions à ce sujet.

« Nous n’avons rien à ajouter », a écrit un porte-parole d’AHS dans un e-mail.

La seule chose que le personnel des communications de l’agence avait ajouté jusqu’à présent dans cette saga inhabituelle était l’obscurcissement. Début juin, après que des images de l’annonce de l’embauche de Hinshaw ont émergé sur les réseaux sociaux – et déclenché des torrents d’indignation de la part des conservateurs qui détestaient la performance de Hinshaw en cas de pandémie – AHS a publié une déclaration en trois phrases, qui porte quelques annotations :

« AHS ne parle pas des questions de personnel. » (Contexte : il s’agit d’une déclaration courante et de la réponse laconique donnée à CBC News lorsqu’elle a posé des questions sur Manns.) « Le Dr Hinshaw n’est pas employé par AHS. » (Oh, une incursion dans les questions de personnel. C’était techniquement vrai, car son offre d’emploi avait alors été révoquée. Mais il a amené certains Albertains à s’interroger si le véritable avis d’embauche que Tailfeathers a rédigé le 1er juin était faux.) « AHS examine la position et reste fermement engagé à travailler avec les communautés autochtones et à travailler pour améliorer les résultats de santé pour toutes les communautés et populations. » (Rétrospectivement, cela aurait pu servir d’indice qu’un emploi existait et n’existait pas. Quoi qu’il en soit, la décision de l’agence de supprimer le poste de Hinshaw a clairement eu un impact sur la capacité d’AHS à travailler avec les communautés autochtones, au-delà du seul médecin de la santé publique. statut d’emploi.)

Cette pas vraiment une clarification d’AHS aurait peut-être été le dernier mot à ce sujet, sans le journalisme obstiné de ses collègues Taylor Lambert et Janet French, et la décision de Tailfeathers de démissionner par principe, puis de rendre publique sa frustration que le La décision d’embauche de l’unité de bien-être autochtone a été annulée et annulée. « C’est comme si l’agent des Indiens existait toujours », a-t-elle déclaré, faisant référence aux fonctionnaires fédéraux qui contrôlaient de nombreux aspects de la vie autochtone.

Même sans aucune clarté de la part d’AHS, nous savons qu’il y avait de la politique et de la sensibilité dans l’appel à embaucher Hinshaw en premier lieu. Son emploi en tant que professionnelle médicale de niveau relativement bas nécessitait l’approbation au plus haut niveau de l’AHS. Cowell, l’administrateur, a dû signer avant que l’offre d’emploi ne soit signée en mai.

Ensuite, l’annonce interne a été reportée après les élections, compte tenu de ce que le nom Deena Hinshaw signifiait pour certains Albertains.

Une manifestation de 2021 à Calgary contre les mesures de santé publique. Un signe vise directement Hinshaw. (Jim Brown/CBC)

Le médecin qui avait uni les Albertains et gagné leur confiance au début de la pandémie de COVID est progressivement devenu une figure controversée, alors que le cabinet de l’ancien premier ministre Jason Kenney a balayé les Albertains entre les restrictions de santé publique sur les rassemblements et les entreprises, puis les libéralisations ; refus public de fixer des mandats de vaccination suivis de mandats imposés.

Elle est devenue impopulaire parmi ceux qui voulaient des règles de santé publique plus affirmées. Mais ce sont ceux qui ont vilipendé les mesures et l’ont considérée comme une menace pour la société libre qui sont devenues une force plus importante dans la politique albertaine, repoussant d’abord Kenney de la direction de l’UCP avant d’y propulser Smith.

Les plans du premier ministre actuel pour traiter avec Hinshaw sont devenus l’une de ses principales lignes d’applaudissements lors des discours aux partisans. « Beaucoup de mauvaises décisions ont été prises par les services de santé de l’Alberta sur la base de mauvais conseils du médecin-hygiéniste en chef », a-t-elle déclaré aux journalistes en octobre, peu de temps après être devenue première ministre.

En novembre, Smith a renvoyé Hinshaw. Le remplaçant en tant que médecin hygiéniste en chef de l’Alberta n’a pas tenu de conférence de presse au cours des huit derniers mois qui ont inclus fumée de feu de forêt détruisant la qualité de l’air et la fin de mandats de masque dans les hôpitaux et maisons de retraite.

D’autres employeurs ont vu la valeur de l’expertise et des conseils médicaux de Hinshaw, contrairement à Smith. Colombie britannique l’a embauchée en contrat temporaire en tant qu’adjoint au médecin-hygiéniste.

La Dre Esther Tailfeathers était directrice médicale principale du Indigneous Wellness Core d’Alberta Health Services et avait recommandé que Hinshaw soit embauchée dans son équipe. Tailfeathers a démissionné après que les supérieurs aient annulé l’offre d’emploi de Hinshaw. (EstherTailfeat1/Twitter)

Avant la fin de ce mandat de six mois, Tailfeathers et son équipe considéraient Hinshaw comme quelqu’un qui pouvait contribuer à prévenir les problèmes de santé des peuples autochtones – le type d’approche médicale proactive qui, selon Danielle Smith, était à l’origine de son idée de donner à chaque Albertain a Comptes de dépenses de santé de 300 $ pour les services non assurés.

Le bureau de Smith, dans sa réponse sans commentaire, a soutenu que AHS est responsable des décisions d’embauche. Bien que cela soit vrai, il est également clair que Smith a limogé le conseil d’administration d’AHS et a installé Cowell à la place en tant que ligne directe dans les décisions et les opérations de la grande agence.

Les partisans du premier ministre, sceptiques vis-à-vis des vaccins et détestant les restrictions, pourraient être ravis du traitement apparemment non grata de Hinshaw dans le secteur public albertain sous la surveillance de Smith.

Mais quelqu’un La décision d’approfondir les opérations d’AHS pour annuler l’emploi d’un expert en santé publique et en médecine préventive est une décision qui affecte plus que la seule personne dont le contrat a été mystérieusement déchiqueté.