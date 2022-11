L’embauche est toujours en plein essor dans certaines industries, mais en baisse dans d’autres

Le marché du travail reste plus fort que prévu malgré les craintes persistantes de récession et les nouvelles apparemment constantes de licenciements massifs. Les offres d’emploi ont atteint 10,7 millions en septembre, selon le dernier rapport du ministère du Travail Enquête sur les offres d’emploi et le roulement de la main-d’œuvreaprès une baisse en août qui, selon les économistes, pourrait déclencher un ralentissement du marché du travail. D’autres chiffres du rapport montrent des signes de stabilisation entre la demande d’embauche et les travailleurs disponibles : les nouvelles embauches ont légèrement diminué à 6,1 millions (contre 6,3 millions) et les démissions ont chuté à 4,1 millions (contre 4,2 millions). Les licenciements restent historiquement bas à 1,3 million, soit moins de 1% de l’effectif. Mais il y a encore près de deux offres d’emploi pour chaque travailleur disponible. Cependant, certains secteurs connaissent des baisses surprenantes de l’emploi, et cela suffit à inquiéter les demandeurs d’emploi et les travailleurs, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef de ZipRecruiter, à CNBC Make It.

L’histoire de deux marchés du travail

Pollak dit que plonger dans les emplois de chaque industrie, c’est comme regarder un histoire de deux marchés du travail. D’une part, l’industrie des soins de santé “se développe à pas de géant” avec plus de 2 millions d’offres d’emploi.

Les grandes entreprises de plus de 5 000 employés l’emportent également avec un record historique de 311 000 ouvertures. “De grandes entreprises gagnent la guerre des talents et consolident le marché du travail, les entreprises de taille moyenne étant incapables de rivaliser”, a déclaré Pollak.

D’un autre côté, la partie “la plus dramatique” du rapport de septembre est la baisse des emplois dans la finance et l’assurance. Les entreprises qui ont bénéficié de taux hypothécaires bas, d’une frénésie d’achat de maisons et de refinancement hypothécaire et d’une frénésie de négociation d’actions au détail tout au long de la pandémie ont connu un “énorme boom d’embauche” jusqu’à la mi-2022. Maintenant que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt et rendu plus coûteux l’emprunt d’argent, “toutes ces tendances se sont brusquement inversées”, a déclaré Pollak. Les offres d’emploi dans la finance et l’assurance ont augmenté rapidement tout au long de la pandémie, mais ont chuté de plus de 40 % au cours des deux derniers mois, ajoute Pollak. “C’est la seule partie du rapport qui ressemble à une récession.”

Pourquoi le marché du travail est toujours bon alors que nous entendons sans cesse parler de récession

Les turbulences du marché du travail ont été plus prononcées pour les emplois de Wall Street et de la Silicon Valley, dit Pollak, qui ont tendance à faire l’objet d’une grande couverture médiatique mais ne sont pas toujours un bon indicateur de ce à quoi ressemble le reste du marché du travail. UN la majorité des PDG se préparent à un ralentissement en réduisant les effectifs, en particulier autour des équipes marketing et publicitaires. Mais tant que les consommateurs dépenseront en biens et services, ces plans de réduction de la main-d’œuvre continueront d’être repoussés. “Nous voyons des PDG se préparer à un ralentissement qui n’est pas encore arrivé et qui n’arrivera peut-être jamais”, déclare Pollak. Les taux d’occupation des hôtels sont stables, les compagnies aériennes continuent de voir un nombre élevé de voyageurs et les dépenses des restaurants sont saines, dit-elle. “Les entreprises de Main Street continuent de bien se porter et se battent pour les talents.” Ces secteurs continueront de bien se porter et d’augmenter les embauches tant que les Américains seront prêts à dépenser, et “le consommateur américain moyen s’en sort plutôt bien”, a déclaré Pollak. De nombreux Américains, dont les économies ont explosé tout au long de la pandémie entre dépenser moins et obtenir la relance de Covid, ont encore plus d’argent à la banque aujourd’hui qu’avant la pandémie, mais taux d’épargne personnelle baissent à mesure que l’inflation élevée ronge le pouvoir d’achat et pousse de plus en plus de gens à s’endetter sur leurs cartes de crédit. À un moment donné, cette croissance des dépenses devra ralentir, dit Pollak. Cela pourrait arriver si les gens commençaient à perdre leur emploi.

Les demandeurs d’emploi sont de moins en moins audacieux