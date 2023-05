L’embauche de Marcelo Bielsa par l’Uruguay présentera un risque élevé

Marcelo Bielsa, qui a aidé Leeds à revenir en Premier League, est désormais aux commandes de l’Uruguay. LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images

Le joueur de flûte du football est de retour dans les affaires, prêt à enchanter son prochain groupe de jeunes joueurs et à les mener vers l’avant, toujours vers l’avant – Marcelo Bielsa a été nommé nouvel entraîneur de l’Uruguay jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Cela signifie que sept des 10 nations de la CONMEBOL sont désormais entraînées par un Argentin, dont l’ancien assistant chilien de Bielsa, Eduardo Berizzo. Le Brésil, toujours sans entraîneur, restera une exception évidente. Les deux autres – l’Équateur et le Pérou – ont été récemment entraînés avec succès par des Argentins. En effet, après les démissions respectives de Gustavo Alfaro et Ricardo Gareca, la rumeur disait que ces deux pays seraient intéressés par l’embauche de Bielsa.

Mais le joueur de 67 ans ressent depuis longtemps une affinité avec l’Uruguay – son haut niveau culturel, sa gentillesse hors du terrain et son engagement envers la cause sur le terrain – et une fois qu’ils sont venus frapper, il était ouvert à l’idée. C’est un endroit où il se sent chez lui. Ce n’est pas un travail où un traducteur sera nécessaire. Les nuances de l’espagnol fleuri et idiosyncrasique de Bielsa seront facilement comprises.

Les fans de Premier League connaîtront principalement Bielsa depuis son passage à Leeds United – et se souviendront peut-être de son passage en Espagne avec l’Athletic Club. Il aurait été en négociation pour prendre le poste d’Everton. Mais on peut certainement soutenir que son meilleur travail – et où il s’est vraiment fait un nom – a été avec les équipes nationales sud-américaines.

Il n’était pas un personnage particulièrement connu lorsqu’il a pris la direction de l’Argentine en 1998. Certes, le moment le plus important, la Coupe du monde 2002, a été un flop retentissant. Mais son équipe a été exceptionnelle en qualification, balayant tout devant elle. Au tournoi, comme la plupart des favoris, l’Argentine n’était tout simplement pas assez fraîche pour donner le meilleur d’elle-même – un énorme problème dans un style de jeu dépendant du dynamisme. Mais Bielsa a démissionné sur un sommet, peu de temps après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes.

Son séjour de quatre ans avec le Chili (2007-2011) a probablement été encore plus impressionnant. Il a repris un groupe de jeunes très prometteurs – le Chili avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2007 – qui étaient ambitieux et désireux d’apprendre. Le football chilien manquait d’identité historique, mais c’était l’endroit idéal pour que Bielsa mette en œuvre ses idées de football à haute intensité, pressant, haut de gamme et proactif.

Le Chili était le favori des neutres lors de la Coupe du monde 2010 et, en atteignant le deuxième tour, il a connu son meilleur tournoi à l’exception de 1962, qu’il a accueilli. Comme l’a reconnu Jorge Sampaoli, successeur et disciple avoué de Bielsa, c’est Bielsa qui a jeté les bases du tout premier argenterie du Chili, le triomphe de la Copa America en 2015.

Il existe certaines similitudes avec la situation dans laquelle se trouve actuellement l’Uruguay. Le redémarrage effectué sous le règne épique d’Oscar Washington Tabarez (entraîneur de 2006 à 2021) a ramené l’Uruguay au sommet du football. Un groupe de joueurs qui ont traversé les années Tabarez et le court mandat de Diego Alonso se préparent maintenant à quitter la scène après quatre apparitions consécutives en Coupe du monde. Et l’accent mis par Tabarez sur le côté des moins de 20 ans signifie qu’il existe un tapis roulant de talents – en nombre extraordinaire pour un pays qui ne compte que 3 millions d’habitants – prêts à les remplacer.

Federico Valverde et Darwin Nunez seront les principaux meneurs de jeu de l’Uruguay pour les années à venir. PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

Bielsa a donc beaucoup de talent avec qui travailler. Certains pourraient penser que Bielsa et l’Uruguay forment un couple étrange, que La Céleste préférerait se réfugier dans une défense globale plutôt que de suivre l’attaque de Bielsa. C’est en partie vérité, en partie stéréotype. En 2003, Juan Ramon Carrasco avait un bref mais fascinant sort d’ultra-attaquant en charge, et une leçon des années Tabarez est que l’équipe est capable de flexibilité tactique.

Comme souvent avec Bielsa, le test est la réponse après le résultat négatif, ce qui est toujours une possibilité dans un modèle de jeu aussi risqué. Mais il n’est pas difficile de l’imaginer construire une équipe autour du dynamisme du milieu de terrain de Federico Valverde du Real Madrid, avec Darwin Nunez de Liverpool devant lui et Ronald Araujo de Barcelone patrouillant la ligne de fond.

Et il aura un regard long et dur sur la génération à venir. Bielsa tient à prendre en charge les moins de 23 ans pour la qualification pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, qui est un tournoi important pour l’Uruguay.

Le début de l’ère moderne du football remonte presque certainement aux Jeux de 1924, lorsque les Sud-Américains méconnus ont étonné tous ceux qui se dirigeaient vers la médaille d’or. Lorsque l’Uruguay a répété sa médaille d’or en 1928, l’idée d’un tournoi mondial de football est devenue nécessaire et inévitable.

L’Uruguay accorde le même poids à ces deux médailles d’or qu’à ses titres de Coupe du monde – le tournoi inaugural de 1930 en tant qu’hôte contre l’Argentine et leur bouleversement historique contre les favoris du Brésil en 1950 – qui sont tous symbolisés par leurs quatre étoiles sur la crête.

L’année prochaine à Paris sera le centenaire de cette première médaille d’or, de retour dans la même ville où l’histoire a été faite. Entraîner l’équipe dans l’espoir de gagner une place est une grande responsabilité – et c’est aussi une chance pour Bielsa de passer au crible les jeunes et d’accélérer certains d’entre eux dans l’équipe senior.

Et donc le joueur de flûte se tient prêt à jouer son air préféré, dans l’espoir de mener l’Uruguay sur une joyeuse danse depuis le cône sud, via Paris, et peut-être la gloire à la Coupe du monde 2026.