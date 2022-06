L’embauche de Coinbase s’arrête dans un « avenir prévisible » et annulera les offres

Brian Armstrong, cofondateur et PDG de Coinbase, prend la parole sur scène lors de « Tales from the Crypto: What the Currency of the Future Means for You » lors du 6e Sommet annuel des nouveaux établissements de Vanity Fair au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts le 23 octobre 2019 à Beverly Collines, Californie.

Deux semaines après avoir annoncé son intention de ralentir l’embauche, l’échange de crypto Coinbase indique maintenant que le gel se prolongera dans « un avenir prévisible ». L’entreprise tirera également des offres d’emploi acceptées.

Coinbase a déclaré qu’il informait les prospects des offres annulées par e-mail jeudi. La société a également déclaré qu’elle étendait sa politique de licenciement à ces personnes et les aiderait à trouver un emploi et à réviser leur CV.

« Après avoir évalué nos priorités commerciales, nos effectifs actuels et nos postes vacants, nous avons décidé de suspendre l’embauche aussi longtemps que cet environnement macro-économique l’exige », a écrit LJ Brock, directeur des ressources humaines de Coinbase, dans un communiqué. article de blog jeudi. « La pause d’embauche prolongée comprendra des remplacements, à l’exception des rôles qui sont nécessaires pour répondre aux normes élevées que nous avons établies en matière de sécurité et de conformité, ou pour prendre en charge d’autres travaux critiques. »

Coinbase a perdu plus de 70 % de sa valeur cette année, la vente massive de crypto-monnaies couplée aux turbulences économiques ayant entraîné une baisse du nombre d’utilisateurs et une baisse des revenus. La douleur se fait sentir dans une grande partie du secteur de la technologie, avec Uber et la société mère de Facebook, Meta, prenant des mesures similaires, et Robinhood réduisant ses effectifs d’environ 9 %.

Avant le ralentissement de 2022, Coinbase figurait parmi les plus performants de l’industrie technologique. L’entreprise a triplé la taille de son effectif l’an dernier pour atteindre 3 730 employés. Après ses débuts au Nasdaq en avril 2021, Coinbase a signalé une multiplication par 12 des ventes du deuxième trimestre à 2,28 milliards de dollars, tandis que les bénéfices ont grimpé de 4 900 % à 1,6 milliard de dollars.

Mais les entreprises technologiques avec les taux de croissance les plus élevés l’année dernière ont été les plus durement touchées cette année, les investisseurs se tournant vers des actifs jugés plus sûrs dans un monde de taux d’intérêt en hausse et d’inflation en flèche. Avec le bitcoin en baisse de plus d’un tiers cette année et l’ethereum en baisse de 50 %, moins de personnes se précipitent vers Coinbase pour ouvrir des comptes et effectuer des transactions.

Coinbase a déclaré le mois dernier que les revenus du dernier trimestre avaient chuté de 27 % par rapport à l’année précédente, tandis que le volume total des transactions était passé de 547 milliards de dollars au quatrième trimestre à 309 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2022.

« Nous avons toujours su que la crypto serait volatile, mais cette volatilité aux côtés de facteurs économiques plus importants pourrait tester l’entreprise, et nous personnellement, de nouvelles manières », a écrit Brock dans le post de jeudi. « Si nous sommes flexibles et résilients et que nous restons concentrés sur le long terme, Coinbase sortira plus fort de l’autre côté. »

