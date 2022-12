L’embauche dans le secteur de la santé devrait être la priorité absolue: enquête Nanos

Une majorité de Canadiens affirment que l’embauche de plus de travailleurs de la santé devrait être la priorité absolue du pays lorsqu’il s’agit de changer le système actuel, selon un récent sondage national de Nanos Research.

L’enquête menée auprès de plus de 1 000 Canadiens a révélé que 53 pour cent étaient en faveur du recrutement de plus de médecins, d’infirmières et de personnel plutôt que d’investir plus d’argent dans les soins de santé publics (28 pour cent) ou de permettre aux entreprises privées de facturer les services de soins de santé (14 pour cent). cent). Un autre cinq pour cent n’étaient pas sûrs.

Les résultats surviennent alors que les hôpitaux, à savoir les centres pédiatriques, partout au Canada font face à un nombre élevé de nouveaux patients admis pour des maladies respiratoires, ainsi qu’à l’épuisement professionnel des travailleurs de la santé et aux désaccords persistants entre les provinces et le gouvernement fédéral concernant le financement.

Le soutien à l’embauche de plus de travailleurs de la santé était le plus fort dans le Canada atlantique à près de 69 %, selon l’enquête Nanos, et le plus bas en Ontario à un peu plus de 49 %.

Les Canadiens de l’Atlantique étaient également les moins susceptibles de donner la priorité à un financement accru des soins de santé publics à un peu plus de 21 %, tandis que les Ontariens étaient les plus susceptibles de l’appuyer, à un peu plus de 35 %.

Une majorité d’hommes et de femmes sont favorables au recrutement de plus de travailleurs de la santé, à environ 51 et 55 % respectivement.

Les Canadiens de 55 ans et plus étaient également plus susceptibles d’appuyer une augmentation de l’embauche à près de 59 %, comparativement à ceux de 35 à 54 ans (52 %) et de 18 à 34 ans (45 %).

La plupart des répondants à l’enquête, soit six sur 10, ont exprimé un certain niveau de soutien pour “l’augmentation des impôts si les fonds étaient garantis d’être dépensés pour les soins de santé publics”, a déclaré Nanos.

Les résultats montrent que 24 % soutiennent l’augmentation des impôts à cette fin, tandis que 36 % appuient quelque peu l’idée. Un autre 15 % s’y oppose quelque peu, 22 % s’y opposent catégoriquement et 3 % ne sont pas sûrs.

Les résidents de l’Ontario étaient plus susceptibles d’appuyer ou plutôt d’appuyer une augmentation des impôts à 67 % que les résidents du Québec à environ 50 %.

ACCÈS AUX SOINS

Nanos a également interrogé les Canadiens sur leur capacité à accéder aux services médicaux au cours des trois derniers mois, un sur quatre affirmant que ni eux ni un membre de leur famille immédiate n’avaient pu voir un médecin ou obtenir des soins médicaux d’urgence.

Environ 43% ont déclaré avoir pu voir un médecin ou obtenir des soins médicaux, tandis que 30% n’ont pas cherché à se faire soigner.

À la question de savoir s’ils avaient vécu une expérience de services hospitaliers fermés ou indisponibles, une plus faible proportion de Canadiens (six pour cent) ont déclaré avoir vécu cela personnellement, comparativement à huit pour cent qui ont déclaré qu’un membre de la famille immédiate l’avait fait.

Quarante-neuf pour cent des personnes interrogées ont déclaré que ni elles ni un membre de leur famille n’avaient connu la fermeture ou l’indisponibilité des services hospitaliers, tandis que 34 pour cent n’avaient pas demandé de soins.

Nanos a également demandé aux répondants s’ils avaient quitté le pays et payé de leur poche les soins de santé parce que les temps d’attente au Canada étaient si longs, avec seulement 2 % au total disant qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille immédiate l’avaient fait au cours des trois derniers mois. .



Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes terrestres et cellulaires) auprès de 1 021 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, entre le 19 et le 22 décembre 2022, dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l’aide d’agents en direct et ont répondu à un sondage en ligne. L’échantillon comprenait des lignes terrestres et cellulaires à travers le Canada. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l’âge et le sexe à l’aide des dernières données du recensement et l’échantillon est stratifié géographiquement pour être représentatif du Canada. Personnes appelées au hasard en utilisant la numérotation aléatoire avec un maximum de cinq rappels. La marge d’erreur de cette enquête est de 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Cette étude a été commandée par CTV News et la recherche a été menée par Nanos Research.



Avec des fichiers de la productrice de CTVNews.ca Jennifer Ferreira, de la correspondante de CTV National News Heather Wright et de La Presse canadienne