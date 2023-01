L’embauche aux États-Unis reste dynamique alors que les employeurs créent 223 000 emplois – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Les employeurs américains ont ajouté 223 000 emplois en décembre, preuve que l’économie reste saine même si la Réserve fédérale est augmenter rapidement les taux d’intérêt pour tenter de ralentir la croissance économique et le rythme des embauches.

La croissance de l’emploi en décembre, bien qu’un gain décent, s’est élevée à la plus faible augmentation mensuelle en deux ans. Le taux de chômage est tombé à 3,5%, correspondant à un creux de 53 ans, a annoncé vendredi le département du Travail.

Le rapport mensuel sur l’emploi a offert d’autres signes que le marché du travail a commencé à se refroidir. Les gains du mois dernier représentaient moins de la moitié des 537 000 ajoutés en juillet. Et la croissance du salaire horaire moyen a fortement ralenti : elle a augmenté de 4,6 % en décembre par rapport à 12 mois plus tôt, contre une augmentation de 4,8 % d’une année sur l’autre en novembre et un récent sommet de 5,6 % en mars.

Le ralentissement de la croissance des salaires sera un soulagement pour les responsables de la Fed, qui considèrent la croissance des salaires comme un moteur de l’inflation future.

La croissance de l’emploi du mois dernier a couronné une deuxième année consécutive d’embauche robuste au cours de laquelle le pays a retrouvé les 22 millions d’emplois qu’il avait perdus à cause de la pandémie de COVID-19. Pourtant, l’embauche rapide et les fortes augmentations de salaire qui l’ont accompagnée ont probablement contribué à une flambée des prix qui a catapulté l’inflation à son plus haut niveau en 40 ans.

Le tableau pour 2023 est beaucoup plus nuageux. De nombreux économistes prévoient une récession au second semestre, conséquence de la succession de fortes hausses de taux de la Fed. Les responsables de la banque centrale ont prévu que ces augmentations feront grimper le taux de chômage à 4,6 % d’ici la fin de l’année.

Bien que les taux plus élevés de la Fed aient commencé à calmer l’inflation depuis son pic estival, ils ont également rendu les prêts hypothécaires, les prêts automobiles et les autres emprunts des consommateurs et des entreprises plus chers.

Pour l’instant du moins, le marché du travail fait preuve d’une résilience surprenante face à la hausse des taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie. Les employeurs ont ajouté 4,6 millions d’emplois en 2022, en plus de 6,7 millions en 2021. Toutes ces embauches faisaient partie d’un puissant rebond après la récession pandémique de 2020.

En juin, l’inflation en glissement annuel a atteint 9,1 %, son plus haut niveau en 40 ans, avant de ralentir à 7,1 % en novembre. L’an dernier, dans une campagne agressive pour ramener l’inflation vers son objectif de 2 %, la Fed a relevé sept fois son taux directeur.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné dans des remarques récentes qu’une forte croissance constante de l’emploi, qui peut obliger les employeurs à augmenter les salaires pour trouver et garder des travailleurs, peut perpétuer l’inflation : les entreprises augmentent souvent les prix pour répercuter leurs coûts de main-d’œuvre plus élevés sur leurs clients. Et un salaire plus élevé alimente généralement plus de dépenses de consommation, ce qui peut maintenir l’inflation à un niveau élevé.

Pour cette raison, Powell et d’autres responsables de la Fed ont fait part de leur conviction que pour maîtriser l’inflation, le chômage devra augmenter à partir de son faible niveau actuel.

Les responsables de la Fed ont prévu de relever leur taux de référence à court terme à environ 5,1 % cette année, le niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans. Si l’embauche et l’inflation restent fortes, le taux de la Fed pourrait devoir augmenter encore plus.

Les entreprises technologiques licencient des travailleurs depuis des mois, certaines, dont Amazon, affirmant qu’elles avaient embauché trop de personnes pendant la pandémie. Amazon a augmenté ses licenciements à 18 000 contre une annonce précédente de 10 000. Le fournisseur de logiciels cloud Salesforce annonce qu’il supprimera 10% de ses employés. Et la société mère de Facebook, Meta, annonce qu’elle en supprimera 11 000.

Les petites entreprises technologiques sont également touchées. Stitch Fix, le fournisseur de mode rapide, a déclaré jeudi qu’il supprimait 20 % de ses salariés. DoorDash a déclaré qu’il éliminerait 1 250 emplois.

Pourtant, en dehors de la haute technologie, les petites entreprises, en particulier, continuent d’embaucher. Selon le processeur de paie ADP, les entreprises de plus de 500 employés ont supprimé des emplois en décembre, tandis que les entreprises en dessous de ce seuil ont ajouté beaucoup plus de travailleurs. Et une analyse de la banque d’investissement Jefferies a montré que les petites entreprises affichaient une proportion historiquement élevée d’offres d’emploi.

La Fed est préoccupée par le rythme rapide de la croissance des salaires, qu’elle considère comme une raison pour laquelle l’inflation devrait rester élevée. Le salaire horaire moyen augmente à un rythme d’environ 5 %, l’un de ses niveaux les plus élevés depuis des décennies.

Les économistes pensent que la croissance a probablement atteint un taux annuel solide d’environ 2,5 % au cours des trois derniers mois de l’année dernière. Mais il y a des signes de ralentissement et la plupart des analystes s’attendent à une croissance plus faible au premier trimestre 2023 en cours.

Les consommateurs ont à peine augmenté leurs dépenses en novembre, freinés par de modestes achats des Fêtes. Et l’activité manufacturière s’est contractée en décembre pour un deuxième mois consécutif, les nouvelles commandes et la production diminuant toutes deux.

Et le marché du logement, un indicateur économique important, a été durement touché par les hausses de taux de la Fed, qui ont plus que doublé les taux hypothécaires au cours de la dernière année. Les ventes de maisons ont chuté au cours des 10 derniers mois.

