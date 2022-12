L’embargo de l’UE sur le pétrole russe et le plafonnement des prix du G7 entrent en vigueur

Pourtant, le scepticisme quant à l’efficacité probable des mesures découle en partie du fait que les États-Unis et les pays européens demandent aux chargeurs et assureurs européens de l’appliquer en refusant de traiter des cargaisons dont le prix dépasse 60 dollars le baril.

Pour commencer, selon les analystes, les données sur les prix du pétrole russe sont devenues rares ces derniers mois. Peu ou pas de transactions sont signalées, et les prix cotés sur le marché “sont principalement basés sur des ouï-dire”, a déclaré Viktor Katona, analyste chez Kpler, une société de recherche qui suit les expéditions.

La Russie a déclaré qu’elle n’accepterait pas de plafonnement des prix et a menacé de couper l’approvisionnement des pays qui se conforment à l’arrangement. Si la Russie suivait ces étapes et restreignait le pétrole car elle a des flux de gaz naturel vers l’Europe, cela pourrait faire des ravages sur les marchés du marché pétrolier.

“Ces mesures auront sans aucun doute un impact sur la stabilité du marché mondial de l’énergie”, a déclaré lundi Dmitri S. Peskov, porte-parole du Kremlin, selon Tass, l’agence de presse publique russe, faisant référence à l’embargo et au plafonnement des prix. .

Les analystes disent que la Russie a construit une soi-disant flotte fantôme de vieux pétroliers pour exporter son pétrole et éviter les sanctions de l’UE, mais ils doutent qu’elle puisse assembler une flottille suffisamment importante. Si ce n’est pas le cas, la Russie devra peut-être commencer à fermer les puits.

Les pays du G7 – les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Japon – ont déjà principalement cessé d’acheter du pétrole russe, de sorte que tout problème de baisse des exportations russes risque de nuire aux économies de pays comme la Chine et l’Inde, gros clients qui ont refusé de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’embargo imminent et le plafonnement des prix ont été les principales raisons pour lesquelles l’OPEP et ses alliés, dont la Russie, ont décidé dimanche de laisser inchangés leurs quotas de production de pétrole. Le groupe, connu sous le nom d’OPEP Plus, semble avoir décidé qu’il n’y avait aucune raison de modifier sa politique au milieu des nombreuses incertitudes économiques, y compris une économie chancelante en Chine et une inflation paralysante dans le monde qui alimentent les craintes d’une récession.

De nombreux analystes pensent que l’Arabie saoudite, le leader de facto du groupe des producteurs, recherche un prix d’environ 90 dollars le baril pour le Brent. Les Saoudiens, selon les observateurs du marché, réduiraient probablement leur production, quelles que soient les protestations de l’Ukraine et de ses alliés, si les prix chutent de manière significative par rapport à ce niveau.