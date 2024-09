L’émail des dents révèle des informations sur la santé humaine

Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Archaeological Science révèle que l’émail des dents pourrait contenir des informations cruciales sur la santé des populations anciennes et modernes, a révélé aujourd’hui Earth.com.

Des chercheurs, dirigés par Tammy Buonasera de l’Université d’Alaska Fairbanks, ont analysé les protéines immunitaires (immunoglobuline G et protéine C-réactive) préservées dans l’émail de trois groupes : le peuple ancestral Ohlone, les colons européens et les cadets militaires modernes.

Les résultats ont montré que la population autochtone présentait des niveaux de protéines immunitaires significativement élevés, reflétant le stress élevé et la mortalité due aux maladies à laquelle elle était confrontée. L’étude souligne que l’émail dentaire sert de chronologie de la santé, permettant aux chercheurs de suivre la santé individuelle de la naissance jusqu’au début de l’âge adulte.

Cette méthode innovante permet non seulement de mettre en lumière les populations passées, mais offre également des informations potentielles sur les problèmes de santé modernes, car des comparaisons peuvent être établies entre les facteurs de stress et les réponses immunitaires anciens et contemporains.