L’EMA va commencer l’examen du vaccin russe Spoutnik V Covid

Le chien de garde européen des médicaments, à savoir l’Agence européenne des médicaments (EMA), a annoncé jeudi qu’il commencerait à examiner le vaccin Spoutnik V de fabrication russe contre le coronavirus,

La décision du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’EMA «est basée sur les résultats d’études de laboratoire et d’études cliniques chez l’adulte. Ces études indiquent que Spoutnik V déclenche la production d’anticorps et de cellules immunitaires qui ciblent le coronavirus SRAS-CoV-2 et peuvent aider à se protéger contre le COVID-19 », a déclaré l’agence basée à Amsterdam dans un communiqué. déclaration.

«L’EMA évaluera la conformité de Sputnik V aux normes européennes habituelles en matière d’efficacité, de sécurité et de qualité. Bien que l’EMA ne puisse pas prédire les délais globaux, il devrait prendre moins de temps que d’habitude pour évaluer une éventuelle demande en raison du travail effectué pendant la révision continue », a ajouté le chien de garde des médicaments.

Le jab, développé par le centre national russe d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya, a déjà été importé dans plusieurs pays de l’UE, malgré de fréquentes mises en garde de la Commission contre la remise en cause de la confiance dans les vaccins.

L’annonce est intervenue quelques jours après que la Slovaquie soit devenue le deuxième État membre après la Hongrie à recevoir des livraisons de Spoutnik V, contournant le régulateur européen des médicaments.