LONDRES – Le régulateur européen des médicaments a découvert un lien possible entre le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et de rares problèmes de coagulation sanguine – bien qu’il ait déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient toujours sur ses risques. Une coagulation sanguine inhabituelle avec de faibles plaquettes sanguines sera ajoutée en tant qu’effet secondaire « très rare » aux informations sur le produit du vaccin, ainsi qu’une série d’autres effets indésirables possibles, a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments, dans un journal télévisé. conférence mercredi. Cet avertissement intervient après que le comité de sécurité du régulateur a examiné des cas extrêmement rares de caillots sanguins inhabituels chez certaines personnes vaccinées avec le vaccin Oxford-AstraZeneca. La plupart des cas sont survenus chez des femmes de moins de 60 ans dans les deux semaines suivant le coup de feu, ont déclaré des responsables. L’EMA n’a pas encore identifié les facteurs de risque spécifiques qui ont contribué au phénomène.

Les chercheurs ne savent pas non plus ce qui cause spécifiquement les caillots sanguins, mais une explication plausible est que le vaccin provoque chez certaines personnes une réponse immunitaire similaire à celle observée chez les patients traités par héparine, appelée thrombocytopénie induite par l’héparine, a déclaré Cooke.

«Ce cas démontre clairement l’un des défis posés par les campagnes de vaccination à grande échelle», a-t-elle déclaré. « Lorsque des millions de personnes reçoivent ces vaccins, des événements très rares peuvent survenir qui n’ont pas été identifiés dans les essais cliniques. » Par ailleurs, le régulateur britannique des médicaments a déclaré mercredi qu’il avait également identifié un lien possible entre le tir et les rares caillots sanguins. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, ou MHRA, a également déclaré que les avantages du vaccin Oxford-AstraZeneca l’emportaient sur les risques pour la plupart des gens. Le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation a déclaré que les personnes de moins de 30 ans qui n’ont pas de problèmes de santé sous-jacents devraient recevoir un vaccin différent si possible.

Autres effets secondaires

L’EMA, qui a signalé d’autres effets secondaires possibles, a ajouté qu’il était d’une « grande importance » que les professionnels de la santé et les personnes recevant le vaccin Oxford-AstraZeneca soient conscients des risques et surveillent les symptômes possibles qui surviennent généralement dans les deux premiers. semaines après l’inoculation. « Ceux-ci incluent, par exemple, un essoufflement, des douleurs thoraciques, un gonflement de la jambe, des douleurs abdominales persistantes, des symptômes neurologiques tels que des maux de tête sévères ou persistants ou une vision trouble et des ecchymoses cutanées au-delà du site d’injection », Dr. Sabine Straus, présidente Le comité de sécurité de l’EMA, a déclaré lors de la même conférence de presse. Ces effets secondaires seront répertoriés comme des réactions indésirables possibles aux médicaments dans les informations sur le produit du vaccin, a-t-elle déclaré. Les actions d’AstraZeneca ont clôturé en baisse d’environ 1% à Londres. Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint du Royaume-Uni, a décrit les nouveaux conseils du pays sur le vaccin Oxford-AstraZeneca comme une « correction de cap » pour le Royaume-Uni. La MHRA, l’organisme qui a approuvé son utilisation au Royaume-Uni, a examiné les données à la suite des rapports – à la fois au Royaume-Uni et en Europe continentale – de caillots sanguins graves mais rares, dont certains ont été mortels. Un essai au Royaume-Uni du vaccin Oxford-AstraZeneca sur des enfants avait déjà été suspendu tandis que le régulateur des médicaments étudiait un lien possible entre l’injection et les troubles de la coagulation sanguine, en particulier des cas de caillots sanguins dans les veines du cerveau, connus sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral. (CVST) ainsi que la thrombocytopénie (faibles taux de plaquettes sanguines qui aident le sang à coaguler). Le gouvernement britannique a noté que, jusqu’au 24 mars inclus, il y avait eu 22 rapports de CVST et huit rapports d’autres événements de thrombose avec faible taux de plaquettes, sur un total de 18,1 millions de doses du vaccin AstraZeneca (une injection à deux doses). donné à cette date.

Problèmes de sécurité continus

Le tir d’Oxford-AstraZeneca a été entravé par des problèmes de sécurité ces dernières semaines, avec plusieurs pays européens suspendu brièvement leur utilisation du vaccin le mois dernier. L’EMA mentionné le 31 mars, il avait constaté que le vaccin était sûr et efficace, mais a ajouté qu’il ne pouvait pas exclure la possibilité d’un lien de causalité entre le vaccin et les événements de coagulation et qu’il continuerait donc à enquêter. L’Organisation mondiale de la santé, l’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni et le Société internationale sur la thrombose et l’hémostase ont tous dit que les avantages de l’administration du vaccin Oxford-AstraZeneca l’emportent de loin sur les risques.

