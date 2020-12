L’Agence européenne des médicaments (EMA) doit décider aujourd’hui de donner ou non le feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation dans l’UE.

Un feu vert ouvrirait la voie à un éventuel début des vaccinations en Europe le 27 décembre.

Si les scientifiques de l’EMA concluent que le vaccin est sûr, les responsables de l’agence basée à Amsterdam devraient donner une approbation conditionnelle à son utilisation dans le bloc des 27 pays.

La Commission européenne doit encore approuver la décision avant que le vaccin puisse être déployé.

Les sociétés pharmaceutiques devront également soumettre des données de suivi sur leur vaccin pour l’année prochaine.

Pourquoi si tard’?

Le régulateur européen a subi de fortes pressions la semaine dernière de la part de pays demandant que le vaccin soit autorisé à être utilisé le plus rapidement possible.

L’EMA avait initialement fixé au 29 décembre la date de son évaluation du vaccin, fabriqué par la société allemande BioNTech, mais a fait avancer la réunion après la pression de Berlin et d’autres États membres.

L’approbation du vaccin par l’UE intervient environ trois semaines après la Grande-Bretagne, qui a commencé à administrer le vaccin à ses citoyens.

La principale raison de cette différence était que, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’UE ne s’est pas précipitée dans des dispositions d’utilisation d’urgence, qui permettent une approbation plus rapide, mais signifient que le vaccin est placé dans la catégorie des produits sans licence qui ne sont autorisés que pour un usage temporaire. .

L’approche de l’EMA à l’égard des vaccins COVID-19 est assez similaire à la procédure d’homologation normale, sauf qu’elle a été légèrement accélérée. Les entreprises doivent encore donner des données de suivi et un renouvellement sera nécessaire après un an.

Dans une déclaration la semaine dernière, l’agence a souligné que le vaccin ne serait approuvé qu’après qu’une évaluation scientifique ait montré que ses avantages globaux l’emportaient sur les risques qu’il posait.

«Les avantages d’un vaccin dans la protection des personnes contre le COVID-19 doivent être bien supérieurs à tout effet secondaire ou risque potentiel», dit-il.

BioNTech et Pfizer ont offert à l’UE 400 millions de doses de vaccin, mais la commission exécutive du bloc a choisi d’acheter seulement 200 millions de doses, avec une option pour 100 millions de plus.

Le ministre allemand de la Santé a déclaré que ce n’était pas seulement une question de rapidité, mais plutôt une question de solidarité.

« Oui, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas auraient sans aucun doute pu acheter, promouvoir et approuver le vaccin par nous-mêmes », a déclaré mercredi Jens Spahn au Bundestag.

« Mais nous avons pris une décision très consciente de suivre cette voie ensemble au niveau européen, que nous sommes plus forts ensemble. C’est vrai dans cette pandémie, dans la vie de tous les jours, en prenant soin les uns des autres, mais c’est aussi vrai en Europe. solidarité.

« Nous achetons ce vaccin ensemble afin que les 27 (pays) le disposent en même temps. Nous promouvons conjointement le développement et nous faisons également une approbation conjointe dans le meilleur esprit européen. »

Confiance dans le vaccin

Maintenant que le défi majeur consistant à trouver des vaccins efficaces a été relevé dans une certaine mesure, les dirigeants du monde entier travaillent à instaurer la confiance dans le vaccin.

De multiples enquêtes montrent que les Européens sont parmi les plus sceptiques quant aux vaccins.

UNE récent sondage sur plus de 13 400 personnes dans 19 pays, les personnes en Pologne, par exemple, ont signalé le plus grand nombre de réponses négatives pour savoir si les personnes recevraient un vaccin COVID-19.

La France est également parmi les plus sceptiques, avec seulement 59% déclarant que s’il y avait un vaccin COVID-19 qui s’est avéré sûr et efficace, ils le prendraient.

La Suède, l’Allemagne et l’Espagne ont également montré plus de scepticisme que d’autres pays développés tels que les États-Unis et la Corée du Sud.

Emer Cooke, le nouveau directeur exécutif de l’EMA, a déclaré à Euronews: «Il s’agit d’un processus d’évaluation très robuste impliquant notre comité scientifique, un processus d’examen par les pairs, qui va et vient pour s’assurer que nous n’avons rien manqué.

«Et c’est à la fin de ce processus que nous conclurons si nous sommes convaincus que les avantages l’emportent sur les risques et que le vaccin est de haute qualité, de haute sécurité et efficace.

«Nous sommes la source des données sur le produit. Nous en savons plus que quiconque à l’exception de l’entreprise.

« Et si les gens sont concernés, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que vous êtes heureux, que vous puissiez faire confiance au vaccin, c’est notre responsabilité », a-t-elle déclaré, ajoutant que cela pourrait être une « bonne idée » pour elle de recevez le jab en direct à la télévision pour insuffler confiance dans le vaccin.

Environ 30 000 personnes ont été étudiées par des entreprises lors d’essais cliniques, principalement des adultes et des personnes âgées, mais également des patients atteints de pathologies existantes.

Stratégies de déploiement

Chaque pays européen est en train de préparer une stratégie de déploiement pour la distribution du vaccin. Environ 70% de la population doit être vaccinée afin de créer une immunité collective contre le COVID-19, selon les experts.

Plusieurs pays européens se sont également engagés à coordonner leur stratégie de vaccination lors de l’autorisation.

Une déclaration publiée par l’Italie et signée par les ministres de la Santé d’Allemagne, de France, de Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne et du voisin de l’UE, la Suisse, promettait la coordination des calendriers de lancement, ainsi que le partage d’informations sur les progrès.

La France prévoit de démarrer sa phase initiale en janvier, avec les résidents des maisons de retraite et les soignants à haut risque en tête de la file d’attente pour le premier lot.

L’Allemagne envisage une stratégie similaire ciblant d’abord les personnes âgées, les personnes vivant dans des maisons de retraite et les travailleurs de la santé, suivis du personnel de la fonction publique

Les préoccupations temporaires quant à savoir si l’Allemagne avait pré-commandé suffisamment de doses pour garantir l’immunité du troupeau ont entre-temps été dissipées.

En plus des 55,8 millions de doses de vaccination garantis par les contrats de l’UE, il a également fait un effort au niveau national pour obtenir 30 millions de doses supplémentaires du vaccin BioNTech-Pfizer, a déclaré un porte-parole aux médias.