L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré jeudi qu’elle avait été la cible d’une cyberattaque et travaillait avec les forces de l’ordre pour enquêter sur celle-ci.

L’agence a déclaré mercredi que « une enquête complète » a été lancé « en étroite coopération avec les forces de l’ordre et d’autres entités compétentes » après avoir fait l’objet d’une cyberattaque. Il a déclaré qu’il ne fournirait pas d’informations supplémentaires « pendant que l’enquête est en cours. »

Aucun détail n’a été donné sur le moment de l’attaque et il n’était pas clair si des données avaient été compromises.

Un certain nombre de tentatives de piratage contre des établissements de santé et des établissements médicaux ont été signalés pendant la pandémie de coronavirus. La société américaine de cybersécurité Cybereason a affirmé en novembre que des pirates informatiques de Corée du Nord ciblaient des entreprises travaillant à la recherche et au développement de vaccins Covid-19. Des responsables sud-coréens ont déclaré qu’au moins une société pharmaceutique développant un vaccin Covid-19 avait été ciblée, mais qu’aucun dommage n’avait été causé.

Microsoft a allégué que des pirates informatiques russes étaient impliqués dans des activités similaires, sans apporter de preuves. Des pirates chinois ont également été accusés d’avoir ciblé le développeur américain de recherche sur le vaccin contre le coronavirus, Moderna, dans une tentative présumée de voler ses données.

L’EMA a déclaré le mois dernier qu’elle soutenait le développement des vaccins Covid-19 et avait pris des mesures avec le réseau européen de réglementation des médicaments « pour accélérer les processus d’évaluation » pour eux. L’agence organise une réunion publique le 11 décembre pour informer les citoyens européens sur les processus réglementaires de l’UE pour l’approbation des vaccins et son rôle dans leur «développement, évaluation, approbation et surveillance de la sécurité».

Le 1er décembre, l’EMA a déclaré avoir reçu une demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un vaccin à ARNm Covid-19 par Moderna Biotech Espagne. Il a ajouté que « l’évaluation du vaccin … se déroulera selon un calendrier accéléré » et un avis sur l’autorisation de mise sur le marché du vaccin pourrait être émis en quelques semaines.

L’agence a donné les mêmes informations concernant la demande d’autorisation d’un vaccin développé par BioNTech et Pfizer.

Pendant ce temps, le comité des médicaments humains de l’EMA a également entamé un examen continu d’un vaccin Covid-19 de Janssen-Cilag International, après avoir reçu les résultats préliminaires des tests de laboratoire et des premières études cliniques chez les adultes. L’agence a déclaré que cet examen continu « continuer jusqu’à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour une demande officielle d’autorisation de mise sur le marché. »

