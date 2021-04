Une boîte de doses de vaccin Janssen COVID-19 de Johnson & Johnson est photographiée à la pharmacie Grubb à Capitol Hill le lundi 12 avril 2021. Tom Williams | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

LONDRES – Le L’Agence européenne des médicaments a déclaré mardi le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 a des liens possibles avec de rares incidents de caillots sanguins, mais a réitéré que ses avantages l’emportaient toujours sur les risques. « (Le) comité de sécurité de l’EMA (PRAC) a conclu qu’un avertissement concernant des caillots sanguins inhabituels avec un faible taux de plaquettes sanguines devrait être ajouté Information produit pour le vaccin COVID-19 Janssen », a déclaré l’agence dans un communiqué de presse. «Les professionnels de la santé et les personnes qui recevront le vaccin doivent être conscients de la possibilité de très rares cas de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes sanguines survenant dans les trois semaines suivant la vaccination. L’EMA a recherché toutes les preuves disponibles, a-t-elle déclaré, y compris huit rapports américains faisant état de cas graves de caillots sanguins inhabituels – dont l’un a eu une issue fatale. Plus de 7 millions de personnes avaient reçu le vaccin aux États-Unis au 7 avril, a-t-il déclaré. La Food and Drug Administration des États-Unis a décidé plus tôt ce mois-ci de suspendre l’utilisation du vaccin de J&J «par prudence». En conséquence, la firme pharmaceutique a décidé de retarder le déploiement de son vaccin en Europe pendant que les régulateurs évaluaient les risques. L’EMA a déjà déclaré la semaine dernière que, tout en examinant les derniers détails, elle était toujours d’avis que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques. Le coup de feu de J&J, qui ne nécessite qu’une seule opération, a été initialement greenlit dans l’Union européenne le 11 mars. Reste maintenant à voir comment les différents pays interpréteront les dernières orientations de l’EMA. La France a déjà indiqué qu’elle n’utiliserait le vaccin que sur les personnes âgées de plus de 55 ans. « Le COVID-19 est associé à un risque d’hospitalisation et de décès. La combinaison rapportée de caillots sanguins et de faible taux de plaquettes sanguines est très rare, et les avantages globaux du vaccin COVID-19 Janssen dans la prévention du COVID-19 l’emportent sur les risques d’effets secondaires, « a déclaré l’EMA mardi, en utilisant le nom de l’unité belge de J&J.

Ce n’est pas le premier problème avec les caillots sanguins et un vaccin Covid-19. Plus d’une douzaine de pays européens ont suspendu l’utilisation du tir AstraZeneca en mars après que certaines personnes l’ont reçu. ont signalé des incidents inhabituels avec des caillots sanguins, dont 18 mortels. L’EMA a examiné les cas et a également déclaré que le vaccin était sûr et devrait être utilisé dans la lutte contre le coronavirus. Néanmoins, quelques jours plus tard, l’EMA a également déclaré qu’il y avait un « lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses » et que cela devrait donc être répertorié comme « effets secondaires très rares » pour le vaccin AstraZeneca.