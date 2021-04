Johnson & Johnson a déclaré après l’annonce de mardi qu’il reprendrait la distribution en Europe. Mais la prise américaine reste en place alors que les autorités américaines font une évaluation indépendante. De nouvelles orientations sont attendues dès vendredi, et de hauts responsables, dont Anthony S. Fauci, disent qu’ils s’attendent à ce que le vaccin reçoive également le feu vert.

Les régulateurs européens ont déclaré mardi que les caillots sanguins habituels avec des plaquettes sanguines basses devraient être répertoriés sur l’emballage du vaccin comme des effets secondaires très rares, mais ils n’ont pris aucune mesure supplémentaire. Les régulateurs ont estimé que, dans l’ensemble, le vaccin est sûr et efficace.

«Les avantages du vaccin continuent de l’emporter sur ces risques, et nous avons maintenant des informations détaillées dans l’étiquetage qui alertent sur ces risques», a déclaré Emer Cooke, le chef de l’Agence européenne des médicaments. «Nous sommes convaincus qu’il peut être déployé de manière appropriée.»

Six cas de caillots sanguins inhabituels ayant des liens possibles avec le vaccin ont été signalés aux États-Unis la semaine dernière. Les régulateurs européens ont déclaré avoir évalué huit cas américains, sans expliquer l’écart.

Plus de 7 millions d’injections du vaccin Johnson & Johnson avaient été administrées aux États-Unis avant la pause. Les responsables de la santé publique ont particulièrement apprécié que l’inoculation n’implique qu’une seule dose, ce qui facilite son administration aux populations vulnérables et mal desservies pour lesquelles un rendez-vous de suivi pour une deuxième injection pourrait être difficile.

Le déploiement du vaccin a été plus lent en Europe, avec seulement deux pays de l’UE – la Pologne et le Luxembourg – l’utilisant pendant une seule journée la semaine dernière avant que la Food and Drug Administration ne recommande l’arrêt aux États-Unis. En réponse, Johnson & Johnson a également interrompu ses distributions européennes. Il n’y avait pas eu de blocage européen formel sur l’utilisation du vaccin, à part la propre pause du fabricant de médicaments dans les livraisons.

«Nous apprécions cet examen rigoureux», a déclaré le directeur scientifique de Johnson & Johnson, Paul Stoffels, dans un communiqué après l’annonce européenne. Nous «partageons l’objectif de sensibiliser aux signes et symptômes de cet événement très rare pour assurer le bon diagnostic et le traitement approprié.»

Les régulateurs européens ont noté que les caillots sanguins aux États-Unis étaient similaires aux cas en Europe chez les personnes ayant reçu le vaccin contre le coronavirus Oxford-AstraZeneca, qui utilise également la technologie du «vecteur viral». Les vaccins produits par Pfizer-BioNTech et Moderna sont plutôt basés sur la technologie ARN et n’ont été associés à aucune coagulation inhabituelle.

De nombreux pays européens ont limité le vaccin AstraZeneca aux groupes d’âge plus âgés, après que la majorité des caillots inquiétants aient été identifiés chez des personnes plus jeunes, la plupart des femmes – bien que les régulateurs aient déclaré que cela pourrait également refléter qui recevait le vaccin.

Le vaccin AstraZeneca n’est actuellement pas autorisé aux États-Unis.

Les régulateurs européens ont déclaré qu’il n’était pas encore possible de dire s’il y a plus ou moins de risque de caillots sanguins associés au vaccin Johnson & Johnson ou à AstraZeneca. Au moins 287 cas de caillots sanguins inhabituels ont été signalés dans le monde à la suite du vaccin AstraZeneca, ont déclaré les régulateurs de l’UE, mais ce vaccin est utilisé depuis plus longtemps – depuis décembre dans certains pays.

Les préoccupations concernant les complications de la coagulation sanguine ont été déclenchées pour la première fois en Europe lorsqu’une infirmière autrichienne est décédée peu de temps après sa vaccination avec AstraZeneca à la mi-février. D’autres cas ont suivi, et bien que rares, leur gravité a incité les régulateurs médicaux à travers le continent.

Des équipes de scientifiques en Allemagne et en Norvège ont déclaré que les caillots étaient causés par une réponse anticorps déclenchée par le vaccin.

Ce qui pourrait faire en sorte qu’une personne soit plus touchée qu’une autre est toujours à l’étude, y compris toute disposition génétique. Les scientifiques tentent également de déterminer si les jeunes ou les femmes pourraient être exposés à un risque disproportionné.

L’EMA estime que le risque qu’une personne reçoive le vaccin AstraZeneca et développe par la suite des caillots sanguins rares parallèlement à une faible numération plaquettaire est d’environ 1 sur 100000. Les préoccupations portent en grande partie sur la thrombose du sinus veineux cérébral, un caillot qui empêche le sang de s’écouler du cerveau et peut provoquer une hémorragie. La condition peut être très grave.

Mais les médecins et les régulateurs affirment qu’une intervention et un traitement précoces peuvent aider, ce qui rend essentiel que le personnel médical et le public soient informés des effets secondaires à rechercher. Ceux-ci incluent des maux de tête ou une vision floue survenant plus de quatre jours après la vaccination.