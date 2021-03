L’EMA commence l’examen du jab du Spoutnik V en Russie

LONDRES – L’Agence européenne des médicaments a déclaré jeudi qu’elle commencerait à évaluer le vaccin russe contre le coronavirus, Spoutnik V, alors que le bloc cherchait à accélérer son programme de vaccination.

« L’EMA évaluera la conformité de Spoutnik V aux normes européennes habituelles en matière d’efficacité, de sécurité et de qualité. Alors que l’EMA ne peut pas prédire les délais globaux, cela devrait prendre moins de temps que la normale pour évaluer une éventuelle application », a déclaré le régulateur dans un communiqué.

L’EMA utilise un examen continu pour étudier les données du jab développé en Russie. Cela permet à l’autorité médicale européenne d’évaluer son efficacité en recevant toutes les informations nécessaires, avant que le fabricant de vaccins ne puisse demander une autorisation formelle. En analysant les études avant l’application, l’approbation potentielle de l’EMA pourrait venir plus rapidement que d’habitude.

La nouvelle intervient après qu’un certain nombre de pays européens ont indiqué qu’ils pourraient commencer à administrer Spoutnik V, en contournant le régulateur. La Slovaquie et la Hongrie ont déjà commandé des doses du vaccin russe tandis que la République tchèque et l’Autriche envisagent le vaccin.

En janvier, la chancelière allemande Angela Merkel s’est dite « ouverte » à l’idée de produire le vaccin russe contre le coronavirus dans l’Union européenne.