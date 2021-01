L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré vendredi qu’une décision d’autoriser l’utilisation du vaccin contre le coronavirus AstraZeneca / Oxford pourrait être prise d’ici la fin du mois, le bloc étant sous pression pour accélérer le déploiement des vaccins.

« Conclusion possible – fin janvier, en fonction des données et des progrès de l’évaluation », a écrit l’agence basée à Amsterdam dans un message Twitter.



Après avoir reçu plus de données de la société, l’EMA s’attend à ce qu’Astra Zeneca soumette une demande de commercialisation conditionnelle pour son #Vaccin contre le covid19 prochaine semaine. Conclusion possible – fin janvier, en fonction des données et des progrès de l’évaluation. # EMAPublicMeeting2

– Agence européenne des médicaments (@EMA_News) 8 janvier 2021