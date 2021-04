La directrice des soins infirmiers du département de la santé de la ville d’Athènes, Crystal Jones, 52 ans, charge les seringues avec le vaccin le premier jour du vaccin Johnson et Johnson.

LONDRES – Le régulateur européen des médicaments a déclaré mercredi qu’il croyait toujours que les avantages du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson l’emportaient sur les risques d’effets secondaires suite à des rapports de coagulation sanguine extrêmement rare.

Il intervient peu de temps après que la Food and Drug Administration des États-Unis a demandé aux États de suspendre temporairement l’utilisation du vaccin de J&J «par prudence» après que six cas de trouble de la coagulation sanguine aient été détectés parmi plus de 6,8 millions de doses du vaccin.

Les six cas sont survenus aux États-Unis chez des femmes âgées de 18 à 48 ans, les symptômes se développant six à 13 jours après avoir reçu le vaccin. La FDA a déclaré qu’une femme est décédée des suites de complications de la coagulation sanguine et qu’une autre est dans un état critique.

L’Agence européenne des médicaments mentionné il enquête actuellement sur tous les cas signalés et décidera si une action réglementaire est nécessaire.

« L’EMA accélère actuellement cette évaluation et prévoit actuellement de publier une recommandation la semaine prochaine », a déclaré le régulateur européen des médicaments dans un communiqué.

« Pendant que son examen est en cours, l’EMA reste d’avis que les avantages du vaccin dans la prévention du COVID-19 l’emportent sur les risques d’effets secondaires. »

L’Afrique du Sud a interrompu son déploiement du vaccin, tandis que J&J a déclaré qu’il « retarderait de manière proactive » les livraisons de son vaccin en Europe, qui ont commencé la semaine dernière.

Le vaccin a été autorisé dans l’UE le 11 mars, mais l’utilisation généralisée du vaccin n’a pas encore commencé.

« À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent être extrêmement rares », a déclaré mardi la FDA dans un communiqué conjoint avec les Centers for Disease Control and Prevention. « La sécurité du vaccin COVID-19 est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral, et nous prenons très au sérieux tous les rapports de problèmes de santé suite à la vaccination COVID-19. »

La semaine dernière, le régulateur européen des médicaments a déclaré avoir trouvé un lien possible entre le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et de rares problèmes de coagulation sanguine. AstraZeneca n’a pas reçu d’autorisation d’utilisation aux États-Unis

Les vaccins Oxford-AstraZeneca et J&J fonctionnent de manière similaire et utilisent tous deux un adénovirus, un type commun de virus qui provoque généralement des symptômes légers du rhume.