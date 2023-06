L’éloignement de la LNH des maillots Pride est « vraiment décevant », déclare un avocat

La LNH a déclaré cette semaine que ses équipes ne porteront plus de maillots spéciaux pour soutenir Pride et d’autres causes pendant, comme elles le font depuis un certain temps, les échauffements d’avant-match lors des soirées à thème à partir de la saison prochaine.

Que la nouvelle soit tombée au plus fort des festivités de la fierté n’était qu’un problème avec le changement de politique, disent les défenseurs d’une plus grande inclusion dans le sport.

« C’est une décision vraiment décevante et c’est vraiment, vraiment un mauvais timing », a déclaré Harrison Browne, le premier athlète transgenre du hockey professionnel, à CBC News Network vendredi.

La LNH n’a pas immédiatement répondu vendredi à une demande de commentaire.

Mais le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a indiqué que le changement est dû au fait que certains joueurs ont refusé de porter des maillots Pride, ce qui a créé une « distraction » qui a éclipsé les causes que ces maillots étaient censés mettre en évidence.

« De cette façon, nous restons concentrés sur le jeu. Et lors de ces soirées spécialisées, nous allons nous concentrer sur la cause », a déclaré Bettman. a déclaré à Sportsnet jeudi.

Les équipes produiront des chandails spéciaux pour ces événements, mais les joueurs ne les porteront pas sur la glace.

Événements Pride à l’échelle de la ligue

Toutes les 32 équipes de la LNH ont organisé des événements Pride la saison dernière et il semble que la plupart des joueurs — « une supermajorité » selon un dirigeant syndical — portaient des maillots spéciaux.

REGARDER | Certains joueurs de la LNH s’opposent aux chandails sur le thème de la fierté : Une poignée de joueurs de la LNH refusent de porter des chandails sur le thème de la fierté Les joueurs canadiens de la LNH Mark et Eric Staal sont les derniers à se joindre à une poignée d’autres qui refusent de porter des maillots d’échauffement sur le thème de la fierté pour soutenir la communauté LGBTQ. Cela a déclenché un débat sur l’inclusivité et la liberté personnelle chez les pro-hockey.

You Can Play, une organisation qui a travaillé avec la LNH pour améliorer la représentation et l’inclusion des personnes LGBTQ, a déclaré dans un communiqué que plus de 95% des joueurs avaient choisi de « porter un chandail Pride pour soutenir la communauté ».

Pourtant, Kurt Weaver, directeur des opérations de You Can Play, dit qu’il n’était pas surpris qu’un groupe relativement restreint d’opposants puisse causer un « mal de tête ».

« Nous constatons que des organisations comme la LNH ont des décisions à prendre à ce sujet – allons-nous obliger les joueurs à faire ceci et à se battre, ou allons-nous apporter un changement ici et faire quelque chose de différent? »

Bien que déçu de la décision de la ligue, Weaver a déclaré qu’il était « rassuré » d’entendre Bettman dire que les soirées sur le thème de la fierté se poursuivraient.

« Nous avions 32 équipes l’année dernière et nous espérons que 32 équipes le feront l’année prochaine », a-t-il déclaré, ajoutant que l’année dernière avait établi un record pour le montant d’argent collecté pour les causes LGBTQ.

Avec la promotion de ces événements à l’échelle de la ligue et de nombreux joueurs qui y participent, cela soulève la question de savoir pourquoi la ligue accorde une telle attention aux voix qui ne le sont pas.

« Pourquoi écoutons-nous les gens qui ne veulent pas être inclusifs et permettons-nous à leur voix… de devenir le récit dominant? » a déclaré Russell Field, professeur agrégé à l’Université du Manitoba, dont les intérêts de recherche comprennent les questions liées au sport et à la justice sociale.

Il a dit qu’il est « difficile d’imaginer un autre problème dans lequel l’objection des joueurs l’emporterait comme cela l’a fait », et cela témoigne potentiellement de l’homophobie profondément ancrée toujours présente dans la culture du hockey masculin.

Qu’en est-il des joueurs et des supporters ?

Comme Weaver, Harrison est heureux que les soirées thématiques se poursuivent dans la LNH.

Mais il a déclaré que la décision de la ligue de retirer les maillots spéciaux de la glace enlève également des chances de partager des messages importants, pour de nombreuses causes importantes, y compris celles proches de la communauté LGBTQ.

« Je pense qu’en tant que jeune fan LGBTQ2+, ou quelqu’un qui envisage peut-être de se lancer dans le hockey, voir l’un de ses modèles porter un chandail qui dit: » Je vous soutiens, je vous souhaite la bienvenue, vous êtes inclus ici, vous êtes en sécurité ici ‘- je pense que l’opportunité pour cela va maintenant être effacée et je pense que c’est vraiment une grande honte. »

Ensuite, il y a les joueurs, qui perdent une chance d’être un modèle sur la glace et d’aider à diffuser les messages décrits par Harrison.

Weaver a également souligné l’influence que ces joueurs peuvent avoir.

« La visibilité d’un athlète portant ceci sur la glace et de nos héros portant cela sur la glace est énorme », a-t-il déclaré, ajoutant que cela pourrait être particulièrement le cas pour quelqu’un à la maison qui se demande s’il appartient au sport.