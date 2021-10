L’éloignement de Google des comptes bancaires montre pourquoi la finance est une industrie difficile pour les géants de la technologie

Jakub Porzycki | NurPhoto via Getty Images

Au moins un géant de la technologie a décidé qu’il valait mieux servir les banques plutôt que de les prendre de front.

Google ferme son produit de compte bancaire près de deux ans après avoir annoncé des plans ambitieux pour s’attaquer au secteur de la finance de détail. Un facteur clé : Le nouveau chef d’entreprise, Facture prête, a décidé qu’il préférait développer un écosystème bancaire et de paiement numérique plutôt que de rivaliser avec les banques, selon une personne connaissant la décision.

Au cours des dernières années, les dirigeants de banques et les investisseurs ont frémi chaque fois qu’un géant de la technologie a révélé son intention de pénétrer dans la finance. Pour une bonne raison : les géants de la technologie ont accès à des centaines de millions d’utilisateurs et à leurs données, ainsi qu’à des antécédents de transformation d’industries comme les médias et la publicité.

Mais la réalité s’est avérée moins perturbatrice jusqu’à présent. Alors qu’Amazon était aurait explorant les comptes bancaires en 2018, le projet ne s’est pas encore concrétisé. Uber a limité ses ambitions fintech l’année dernière. Facebook a été contraint de rebaptiser son projet de cryptographie au milieu d’une série de revers.

« Nous mettons à jour notre approche pour nous concentrer principalement sur la fourniture d’une habilitation numérique aux banques et autres fournisseurs de services financiers plutôt que de nous servir en tant que fournisseur de ces services », a déclaré une porte-parole de Google dans un communiqué.

Google, qui appartient à la société mère Alphabet, pourrait aider les banques à fournir aux consommateurs des moyens plus sûrs d’effectuer des achats en ligne, par exemple via des cartes virtuelles ou des jetons à usage unique. C’est selon la personne connaissant l’entreprise qui a refusé d’être identifiée en parlant de stratégie commerciale. Ces méthodes réduisent la fraude en protégeant les numéros de carte de crédit des utilisateurs.

Google a peut-être finalement décidé qu’il ne valait pas la peine de contrarier les clients actuels et potentiels pour ses diverses activités, y compris le cloud computing, selon une note de recherche de vendredi de l’analyste bancaire de Wells Fargo, Mike Mayo.

Ces dernières années, Google a canalisé davantage de ressources vers son activité cloud, qui est toujours à la traîne par rapport à Amazon et Microsoft en termes de parts de marché. Cependant, il a fait des gains constants sous le patron du cloud Thomas Kurian, qui, avec le PDG de Google, Sundar Pichai, a présenté à plusieurs reprises les services financiers comme une cible en termes de clients qu’ils espèrent attirer.

« Les banques s’inquiètent de la désintermédiation, et je pense qu’il est probable que les dirigeants de Google aient reçu des signaux indiquant que les banques n’étaient pas d’accord avec ce que Google allait faire », a déclaré Peter Wannemacher, analyste de Forrester Research qui conseille les banques sur les efforts numériques. « Ils ont fait le pari qu’il y avait un plus grand gain en vendant aux banques plutôt qu’en vendant aux clients. »

Être l’entité en contact avec le client pour les banques a peut-être risqué d’inviter un examen plus approfondi de la réglementation et du Congrès, a-t-il déclaré. Dans l’état actuel des choses, le public est déjà devenu méfiant à l’égard de la portée des entreprises technologiques, a-t-il ajouté.

« Les services financiers sont un domaine difficile à pénétrer », a déclaré Wannemacher. « Tout le monde le sait, mais c’est souvent plus vexant et noueux que ce à quoi les gens s’attendent. »