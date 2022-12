L’éloge émouvant de Geetanjali Kirloskar pour son défunt mari est une louange

Parfois, les gens laissent une belle marque sur les autres qui crée une empreinte éternelle dans leur cœur et les garde à jamais dans leur mémoire. Vikram Kirloskar était une telle personne qui a appris à sa femme à “célébrer la perte”. Le président et directeur général de Kirloskar Systems Ltd, âgé de 64 ans, est décédé d’une crise cardiaque en novembre qui a laissé sa famille en deuil, mais plus ! Geetanjali Kirloskar a révélé comment l’homme aux “tant de facettes” et à “l’esprit brillant” lui a fait réaliser que la douleur demeure, mais ce qui compte, c’est comment vous la percevez positivement. Elle a ainsi fait remarquer : “c’est une perte qui peut être apaisée par la célébration. “

Elle a écrit un éloge émouvant pour le Times of India qui a été partagé par un utilisateur de Twitter. Dans la belle note, elle a exprimé à quel point les premiers jours après la mort de Vikram ont été remplis de “chagrin”. “Chaque simple activité de routine me rappelait des souvenirs. J’ai décidé une semaine après que je reprendrais le travail et que je prendrais ma vie en main. Mais c’est le plus dur chose à faire.” Geetanjali a en outre ajouté comment Vikram a consacré chaque instant de sa vie aux gens sans négliger sa femme et sa fille Manasi. Il cuisinait avec passion des repas gastronomiques pour eux même après avoir passé une journée mouvementée dans «l’atelier». Pendant ce temps, une chose que Vikram lui a apprise était «le bonheur et la positivité», ce qui l’a amenée à ne pas pleurer son mari mais plutôt à célébrer la perte juste comme il le faisait à chaque fois.

“J’ai arrêté de pleurer mon mari. Je ne veux pas me souvenir de lui avec chagrin et négativité. Sinon, il frondra les sourcils du haut des cieux. Oui, il y a une douleur profonde, mais c’est une perte qui peut être apaisée par la célébration”, a lu son éloge funèbre à la fin.

L’utilisateur de Twitter, Prakash Mallya, s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager la belle pièce “Celebrating loss” écrite par Geetanjali Kirloskar. Il a sous-titré la coupure de journal comme suit : “Magnifiquement écrit. dure bien au-delà de notre vie. Les internautes ont été ravis de la note émotionnelle qui a insufflé l’espoir d’aller au-delà du chagrin.

“En effet, reflète la positivité et l’attitude à avancer dans la vie”, a commenté un utilisateur tandis qu’un autre a dit : “Merci pour le partage. J’ai perdu ma mère ce mois-ci. Je suis en deuil depuis. Bon à lire sur les gens qui vont au-delà du deuil. Ça me donne de l’espoir.

