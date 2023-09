L’éloge du pape François à l’égard de Gengis Khan exploite une fascination médiévale

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait du bulletin d’information Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine. Premièrement, le pape François a déclenché une réaction violente en célébrant un empire. Lors d’une visite à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, il a vanté l’héritage spirituel de l’empire russe auprès d’un public local, au grand dam des spectateurs ailleurs. « Vous êtes les héritiers de la Grande Russie, de la Grande Russie des saints et des rois, de la Grande Russie de Pierre le Grand, de Catherine II, de ce grand empire russe cultivé, avec tant de culture et tant d’humanité », a déclaré François. , avant de conclure : « Vous êtes les héritiers de la grande Mère Russie. Continuer. … Merci pour votre façon d’être et pour votre appartenance russe.

Des responsables ukrainiens consternés ont souligné que la nostalgie du passé impérial de la Russie était au cœur de l’invasion de leur pays par le Kremlin. Un porte-parole du Vatican a été contraint de préciser que François, qui a été catégorique dans son opposition à la guerre, avait simplement « l’intention d’encourager les jeunes à préserver et à promouvoir tout ce qu’il y a de positif dans la grande culture et la spiritualité russe, et certainement pas à exalter les impérialismes ». logique et personnalités gouvernementales.

Le pontife lui-même, cependant, n’était pas du tout réprimandé. Quelques jours plus tard, lors d’un voyage historique en Mongolie, il a fait l’éloge de l’empire médiéval forgé par le grand chef mongol Gengis Khan, dont les armées et celles de ses descendants se sont frayées un chemin depuis la steppe d’Asie centrale jusqu’aux vallées fluviales d’Europe centrale. . Mais plutôt que d’évoquer cette histoire sanglante de conquête, François a souligné un héritage unificateur de tolérance religieuse.

« Le fait que l’empire ait pu embrasser des terres aussi lointaines et variées au fil des siècles témoigne de la remarquable capacité de vos ancêtres à reconnaître les qualités exceptionnelles des peuples présents sur son immense territoire et à mettre ces qualités au service d’un développement commun. « , a déclaré François lors d’une réunion au palais d’État d’Oulan-Bator, la capitale mongole.

Dans cette histoire, a dit le pape, il y a un « modèle » qui doit être introduit dans notre présent : « Que le ciel fasse qu’aujourd’hui, sur cette Terre dévastée par d’innombrables conflits, il y ait un renouveau, dans le respect des lois internationales, de la condition de ce qui était autrefois le Pax Mongoliquec’est l’absence de conflits.

La réaction à ces remarques a été plus modérée. La Mongolie, une nation majoritairement bouddhiste, était un choix curieux pour le 43e voyage apostolique de François. Le pape a pris l’habitude de s’aventurer plus loin que ses prédécesseurs, mais il s’agissait ici d’un pays comptant moins de 1 500 catholiques romains et d’une profonde tradition d’athéisme d’inspiration soviétique. François a profité de sa relative proximité avec la Chine pour souhaiter bonne chance au « noble » peuple chinois et a exhorté les catholiques chinois à être de « bons citoyens » – sans parler de la répression croissante menée par Pékin contre les communautés religieuses du pays, en particulier les musulmans et les chrétiens.

Le séjour en Mongolie revêt une étrange étrangeté : une délégation de cardinaux et d’évêques du Vatican se retrouve dans une vallée luxuriante pour une fête locale mettant en vedette lutteurs, prouesses de tir à l’arc et chants de gorge. Dans la capitale, le pontife en robe a observé une troupe de cavaliers mongols vêtus d’armures médiévales.

Mais l’invocation par le pape du fier passé de la Mongolie – Gengis Khan reste une icône nationale dans ce pays de 3,4 millions d’habitants – n’était guère une fantaisie de sa propre fantaisie. Comme l’a écrit l’expert du Vatican John L. Allen Jr., le voyage du pontife était un voyage « en préparation depuis près de 800 ans ».

En 1246, l’envoyé du Vatican Giovanni da Pian del Carpine se rendit au camp impérial de Guyuk Khan, petit-fils de Gengis, avec deux lettres du pape Innocent IV exhortant les Mongols à cesser leurs attaques sur les terres de la chrétienté et implorant Guyuk de se convertir. au christianisme pour son propre salut. Guyuk a envoyé une réponse perplexe écrite en persan, appelant le pape à venir à sa cour et à rendre hommage au dirigeant qui avait clairement Dieu à ses côtés.

« Par la puissance de Dieu, tous les empires, depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, nous ont été donnés et nous les possédons », a écrit l’empereur. Lors de sa visite la semaine dernière, François a présenté aux responsables mongols ce qui a été décrit comme une « copie authentifiée » de cette lettre du XIIIe siècle.

Pour le Vatican et une grande partie de la chrétienté médiévale, les royaumes des Mongols étaient une source de fascination. Les Européens se sont accrochés aux rumeurs et aux murmures sur les prouesses des Mongols, espérant des alliés à une époque où les royaumes croisés du Moyen-Orient succombaient aux avancées de diverses factions turques et arabes. Dans une dépêche à la cour papale en 1145, un évêque syrien parlait du prétendu prêtre Jean, un puissant prêtre chrétien et roi d’Orient, descendant de la lignée des mages, qui avait vaincu une grande armée musulmane dans ce qui est aujourd’hui moderne. Iran.

Les historiens ont par la suite émis l’hypothèse que ce personnage en question était en réalité Yelu Dashi, un chef de guerre d’Asie centrale dont les domaines seraient plus tard engloutis par les invasions mongoles. Des générations de voyageurs européens médiévaux, dont Carpine et le marchand vénitien Marco Polo, sont parties à la recherche du mythe du Prêtre Jean, une quête animée par la prédominance des chrétiens nestoriens – une communauté qui a existé pendant des siècles hors de portée des hiérarchies ecclésiastiques. à Constantinople et à Rome – dans les cours de divers potentats asiatiques éminents.