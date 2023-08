L’élite russe tire une leçon de l’avion abattu : traverser Poutine et mourir

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Lorsque l’avion qui transportait Evgueni Prigojine et plusieurs hauts commandants du groupe paramilitaire Wagner est tombé du ciel à l’ouest de Moscou mercredi, sa destruction a envoyé un message terrifiant à l’élite russe, même si la cause de l’accident ne sera peut-être jamais connue. définitivement connu. « Quiconque fait preuve de déloyauté sera considéré par l’État comme un ennemi qui doit être liquidé », a déclaré un homme d’affaires moscovite bien connecté. « Tout le monde croira que cela a été fait sur ordre du tsar. Nous ne saurons peut-être jamais si cela est vrai ou non. Mais cela a effrayé tout le monde.

La destruction de l’avion de Prigojine a renforcé la position de Vladimir Poutine en tant qu’homme fort, mettant fin à deux mois d’incertitude suscités par des questions sur la réticence du président russe à sévir contre le chef de guerre renégat.

Les responsables américains ont déclaré qu’ils envisageaient la possibilité que l’avion ait été détruit par une explosion à bord, notant qu’il n’y avait aucun signe de lancement de missile visant l’avion d’affaires Embraer.

L’accord de Poutine de lever les accusations criminelles contre Prigojine pour sa tentative de mutinerie en juin, lui permettant de passer en toute sécurité vers la Biélorussie et même de lui accorder une audience au Kremlin, a brisé l’image soigneusement conçue du Kremlin d’un président impitoyable et a suscité des questions quant à savoir si d’autres – ou même Prigojine pourrait lancer un nouveau défi.

Mais jeudi, des dirigeants d’entreprises russes ont déclaré que, plus que jamais auparavant, ils étaient réticents à élever publiquement la voix contre l’invasion de l’Ukraine par Poutine. Beaucoup parmi les plus riches de Russie ont critiqué en privé la gestion de la guerre, et certains ont envisagé de faire des commentaires publics moins prudents, mais rien d’aussi intempérant que la critique de Prigozhin à l’égard des dirigeants militaires russes et de la manière dont ils ont dirigé la campagne.

Mais après un acte apparent d’une violence aussi calculée et effrontée, ils craignent que même la critique la plus douce ou la plus constructive n’entraîne des représailles sauvages.

« Je ne pense pas que quiconque veuille s’exprimer contre la guerre après cela », a déclaré un milliardaire russe qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat de peur d’être pris pour cible par l’État. « Tout le monde devrait désormais comprendre quels sont les risques. Ils sont gigantesques », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il prenait des mesures supplémentaires pour renforcer sa propre sécurité.

Les experts russes s’accordent à dire que le sort de Prigojine éliminera toute velléité de défier Poutine au sein de l’élite russe. « Le coût de cette opération a augmenté de façon spectaculaire », a déclaré Eric Ciaramella, ancien analyste de la CIA en Russie et aujourd’hui chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace. « Avant, c’était : « Peut-être que nous ne parvenons pas à recruter suffisamment de personnel pour que cela fonctionne ». Maintenant, c’est : « Si je franchis cette ligne, je vais exploser dans le ciel. »

« C’est un message fort adressé aux élites russes : quiconque est indépendant ou prétend l’être sera tué », a déclaré un haut responsable ukrainien.

Un nouveau climat de peur en Russie renforcera encore davantage l’emprise de Poutine sur le pouvoir. Mais cela pourrait également éradiquer les quelques canaux d’information indépendants restants parvenant à Poutine sur la direction de la guerre, laissant le président russe encore plus isolé, selon les experts.

Avant sa tentative de mutinerie, Prigojine avait lancé une série de diatribes de plus en plus virulentes contre la corruption au sein du ministère russe de la Défense, accusant ses dirigeants de la pénurie de munitions et des revers de la campagne militaire. Il avait auparavant directement confronté Poutine sur la gestion de la guerre par l’armée et, à la veille de la mutinerie, avait même contesté la justification de Poutine pour le lancement de l’invasion, affirmant que le président russe avait été dupé par des responsables cupides du ministère de la Défense et des oligarques.

Les critiques de Prigozhin à l’égard des dirigeants du ministère russe de la Défense ont trouvé le soutien de l’establishment sécuritaire et militaire russe, selon les responsables européens de la sécurité, et reflètent les fissures croissantes au sein de l’élite sur la conduite de la guerre.

Un haut responsable des cercles diplomatiques russes a déclaré que ces divergences de vues persistaient, certains appelant à une fin rapide de la guerre et d’autres appelant à une extension de la campagne avec des ciblage encore plus destructeurs et aveugles. Mais il a ajouté qu’il n’était plus clair qui appellerait à une action plus radicale en l’absence de Prigojine. « Il est clair qu’il y a des problèmes au sein de l’armée russe », a-t-il déclaré. « Il serait difficile d’imaginer que ces problèmes auraient pu être résolus au cours des quelques mois qui ont suivi les discours publics de Prigojine. »

Prigozhin était également soutenu par une nouvelle génération de blogueurs militaires, qui avaient gagné l’oreille de Poutine alors qu’il recherchait des sources alternatives d’information sur la progression de l’invasion. Mais selon l’analyste politique Sergueï Markov, proche du Kremlin, une nouvelle ère de « censure militaire » est sur le point de commencer, alors que les principaux partisans de Prigojine parmi l’armée, comme le commandant de l’armée de l’air, le général Sergueï Surovikine, sont démis de leurs fonctions. . « C’est clairement la politique du ministère de la Défense », a déclaré Markov.

Le défi de Prigozhin avait propulsé la présidence de Poutine en territoire inconnu, marquant la première fois qu’il devait contrer un membre puissant de son propre cercle intime qui avait noué des liens profonds au sein de l’establishment de la sécurité russe pendant une décennie. Son groupe Wagner avait souvent agi comme un bras fantôme de l’État russe, renforçant son influence et menant des opérations paramilitaires à travers le Moyen-Orient et l’Afrique, avant de prendre officiellement une position d’avant-garde dans la guerre en Ukraine.

La manière spectaculaire dont Prigojine a apparemment été tué semble marquer une escalade impitoyable des pratiques commerciales de l’ère Poutine, selon les responsables des renseignements occidentaux et les experts russes.

Prigozhin faisait partie des 10 passagers – dont des membres d’équipage vraisemblablement innocents – à bord d’un avion dont le fuselage en chute libre aurait pu mettre en danger des dizaines, voire des centaines de citoyens ordinaires sur la trajectoire de vol de l’avion.

« Ils ne se souciaient pas du fait qu’ils avaient l’équipage et que cela aurait pu mettre en danger les personnes au sol », a déclaré un ancien responsable du renseignement américain. « C’était extrêmement imprudent. »

Depuis que Poutine a pris le pouvoir il y a vingt ans, d’autres transfuges, des traîtres accusés et des adversaires politiques ont été la cible de complots connus pour leurs méthodes baroques et leur apparente insouciance quant à la quantité de preuves laissées pointer vers la Russie, comme si ce manque de souci des empreintes digitales faisait également partie de ces complots. du message.

Alexander Litvinenko, un ancien officier du Service fédéral de sécurité russe qui a fait défection en Angleterre et est devenu un critique virulent de Poutine, est décédé en 2006 après avoir bu du thé mélangé à un poison radioactif dans le cadre d’un complot qui, selon le gouvernement britannique, avait « probablement » été directement approuvé par Poutine.

Boris Nemtsov, physicien devenu croisé contre la corruption présumée entourant Poutine, a été tué alors qu’il traversait un pont près du Kremlin en 2015, de quatre balles tirées dans le dos.

La tentative d’empoisonnement en 2020 du principal ennemi politique de Poutine, Alexeï Navalny, impliquait une toxine dont on ne sait pas qu’elle ait jamais été produite ailleurs qu’en Russie. Il n’a survécu que pour être emprisonné indéfiniment.

Prigozhin se distinguait de ces cibles et d’autres cibles précédentes, principalement en raison de la richesse et du pouvoir qu’il avait accumulés sous l’ère Poutine et de la proximité avec laquelle il s’était aligné sur le dirigeant russe.

Les deux mois entre l’assassinat de Prigojine et l’échec de la mutinerie pourraient refléter le temps dont le Kremlin a eu besoin pour neutraliser l’organisation de Prigojine, tandis que les opérations du groupe Wagner ont été dissoutes et confiées à des groupes paramilitaires appartenant à des dirigeants d’entreprises jugés plus fidèles au Kremlin, estiment les experts. dit. « Éliminer le PDG de l’entreprise que vous absorbez dès le premier jour est une décision stupide », a déclaré Alexander Gabuev, directeur du Carnegie Russia Eurasia Center.

Mais le sursis de grâce apparent de Prigojine de deux mois avant le dénouement final de sa tentative de mutinerie n’a pas réussi à impressionner les dirigeants d’entreprises russes craintifs. « Deux mois, ce n’est pas très long dans la vie d’une personne », a déclaré le milliardaire russe. « Nous savons tous que Poutine ne pardonne jamais de telles choses. Que cela allait se produire était toujours clair.