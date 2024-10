L’élite d’Hollywood adopte une mode audacieuse au gala de l’Academy Museum of Motion Pictures

Le gala de l’Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, qui en est à sa quatrième édition, a été une véritable vitrine de la splendeur cinématographique samedi soir. Avec un code vestimentaire « cravate noire », cette soirée prestigieuse a célébré les illustres carrières de la légende Rita Moreno, 92 ans, de l’étoile montante Paul Mescal et du célèbre réalisateur Quentin Tarantino. Cela a fourni une occasion en or aux célébrités de canaliser leur glamour hollywoodien intérieur.

Gal Gadot (Photo : REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim Kardashian a stupéfié tout le monde avec un corset vintage surprise de Thierry Mugler, associé audacieusement à des jambes nues et à une robe ouverte pour dégager une ambiance chic et sans effort « tout juste sorti du lit ». Pendant ce temps, ses jeunes sœurs, Kylie et Kendall Jenner, ont choisi d’afficher la moitié supérieure : Kendall dans un chef-d’œuvre sculpté de Schiaparelli Couture et Kylie dans un design vintage classique de Mugler.

Kim Kardashian (Photo : Emma McIntyre/Getty Images pour l'Academy Museum of Motion Pictures)

La tendance des vêtements révélateurs a été reprise par Aubrey Plaza dans un ensemble Miu Miu, Olivia Wilde avec des accents transparents dans une création Erdem, Margaret Qualley dans une jupe transparente Chanel, Phoebe Dynevor présentant une moitié inférieure transparente et Rooney Mara affichant audacieusement ses sous-vêtements.

Certaines stars ont adopté l’allure vintage, poursuivant l’une des tendances les plus fortes de l’année sur le tapis rouge, avec Ariana Grande éblouissante dans un Balmain vintage à pois et Kaia Gerber dans un Givenchy vintage à perles noires. Gal Gadot et Meg Ryan ont rapidement adopté les robes cerceaux de Loewe, fraîchement sorties du défilé printemps-été 2025 de la Fashion Week de Paris.

Uma Thurman (Photo : Emma McIntyre/Getty Images pour l'Academy Museum of Motion Pictures)

Pamela Anderson s’est démarquée dans une robe noire de The Row, complétant son look sans maquillage emblématique. Nicole Kidman portait une robe noire Balenciaga, complétée par de longs gants d’opéra, tandis que Demi Moore faisait tourner les têtes dans une robe métallique avec un décolleté en V profond et une fente audacieuse. La star de la soirée, Rita Moreno, a choisi un smoking léger et aérien, prouvant une fois de plus que parfois, il vaut mieux ne pas se prendre trop au sérieux.

