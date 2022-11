L’élite des affaires chinoise voit le pays qui les a laissé prospérer s’éclipser

“Lorsque la capacité de gouverner diminue, même en l’absence de toute politique particulière d’en haut, l’incompétence, la brutalité et l’ignorance des fonctionnaires de niveau inférieur créeront des désastres pour les gens ordinaires sur lesquels ils gouvernent”, a déclaré M. Wu, qui est chercheur principal au Stanford Center on China’s Economy and Institutions.

De nombreux hommes d’affaires ont perdu beaucoup d’argent sous le «zéro-Covid», qui a fermé des villes et enfermé des millions de personnes chez elles pendant des semaines alors que le gouvernement cherche à éliminer le coronavirus.

“Sous la direction de ce dictateur, notre grand pays tombe dans un abîme”, a déclaré un responsable de la technologie matérielle à Shenzhen. « Mais vous ne pouvez rien y faire. Cela me fait mal et me déprime.

Malgré de nombreuses conversations au fil des ans, nous n’avons jamais parlé de politique. J’ai été surpris quand il m’a appelé après le congrès du parti pour parler de sa « dépression politique ». Il a dit qu’il avait l’habitude d’être très nationaliste, estimant que les Chinois étaient parmi les personnes les plus intelligentes et les plus travailleuses au monde. Maintenant, lui et beaucoup de ses amis passent la plupart de leur temps à faire de la randonnée, du golf et à boire. « Nous sommes trop déprimés pour travailler, dit-il.

Jusqu’à il y a un an, sa start-up se portait si bien qu’il prévoyait de la rendre publique. Ensuite, il a perdu une grande partie de ses revenus et ses nouvelles recrues sont restées les bras croisés sans rien faire lorsque les villes ont été verrouillées selon les règles «zéro-Covid». Il a dit qu’il n’avait plus d’autre choix que de licencier plus de 100 personnes, de vendre son entreprise et de déménager sa famille en Amérique du Nord.

“Puisque la nuit noire est descendue”, a-t-il dit, “je vais m’en occuper de la manière de la nuit noire.”

L’entrepreneur technologique de Pékin qui m’a envoyé un texto après le congrès du parti a raconté une expérience effrayante. En mai, lorsqu’il y a eu des rumeurs selon lesquelles Pékin pourrait être verrouillé, il a estimé qu’il ne pouvait pas dire à ses employés de quitter le travail plus tôt et de faire le plein de produits d’épicerie. Il craignait d’être dénoncé pour avoir répandu des rumeurs – quelque chose qui avait amené des personnes à être détenues par la police. Il leur a seulement dit qu’ils devraient se sentir libres de partir plus tôt s’ils avaient des choses à régler.

Cet homme d’affaires prospère demande maintenant à émigrer dans un pays européen et aux États-Unis.