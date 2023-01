L’élite de Davos devra faire une introspection dans un monde qui s’effondre

La guerre en Ukraine. Ralentissement rapide de l’économie, fragmentation et démondialisation. La hausse du coût de la vie. Changement climatique. Il y a beaucoup de choses à faire pour les grands et les bons du monde cette semaine alors que Davos reprend après une interruption de trois ans.

À proprement parler, ce n’est pas le premier rassemblement de dirigeants mondiaux, d’hommes d’affaires, d’universitaires et de la société civile depuis le début de la pandémie, mais l’événement du Forum économique mondial de mai dernier a été un événement allégé et peu fréquenté. En tant que piste sèche, c’était bien, mais un vrai Davos se déroule traditionnellement en janvier, lorsque la neige est épaisse sur le sol du village suisse à 1 500 mètres d’altitude dans les Alpes. Dans le passé, l’ambiance à Davos a oscillé entre un optimisme extrême et une morosité débridée, selon l’état de l’économie mondiale. Cette année, il semble certain que ce sera la dernière. Comme Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du WEF l’a dit la semaine dernière, « les crises économiques, environnementales, sociales et géopolitiques convergent et se confondent ». L’objectif de Davos de cette année, a-t-il ajouté, était de se débarrasser de “l’état d’esprit de crise”.

Ce sera plus facile à dire qu’à faire. Avant qu’il n’existe un « état d’esprit de crise », il y avait un « état d’esprit de Davos », dans lequel les réunions annuelles favorisaient une forme inclusive de mondialisation, et les participants du monde entier travaillaient en collaboration pour résoudre des problèmes transfrontaliers tels que le changement climatique.

Mais à mesure que les risques pour la paix, la prospérité et l’avenir de la planète ont augmenté, la volonté de coopérer – l’esprit de Davos, comme Schwab aime à le dire – a diminué. Le rapport sur les risques mondiaux du WEF de la semaine dernière, une publication annuelle qui détaille ce que les experts considèrent comme les risques les plus urgents à court et à long terme, était clair dans son avertissement.

“Une action concertée et collective est nécessaire avant que les risques n’atteignent un point de basculement”, a-t-il déclaré. “À moins que le monde ne commence à coopérer plus efficacement à l’atténuation et à l’adaptation au climat, cela conduira au cours des 10 prochaines années à la poursuite du réchauffement climatique et de la dégradation écologique.”

La perception populaire est que le WEF est une organisation secrète et sinistre semblable à quelque chose d’un roman de James Bond. En réalité, il n’a aucun pouvoir exécutif et ressemble davantage à un gigantesque salon de discussion mondial dans lequel les dirigeants mondiaux en profitent pour se côtoyer et les dirigeants concluent des accords à huis clos. Bond survole Davos en route vers le repaire de Blofeld au sommet d’une montagne Sur le service secret de Sa Majesté mais c’est aussi proche d’un roman de Ian Fleming que le WEF obtient.

Klaus Schwab, le fondateur du WEF, s’exerçant à prononcer son discours avant une conférence de presse à Davos la semaine dernière. Photographie : Laurent Gilliéron/EPA

Au lieu de cela, les IGWEL – des rassemblements informels de dirigeants économiques mondiaux, auxquels participent des premiers ministres, des présidents, des gouverneurs de banques centrales et des cadres supérieurs – sont conçus pour voir s’il existe un moyen de trouver des solutions mondiales aux problèmes mondiaux. Dans un sens, Davos prépare le terrain pour des sommets plus tard dans l’année où de vraies décisions sont prises.

Certains dirigeants mondiaux – Donald Trump, par exemple – ont utilisé Davos pour se vanter de la façon merveilleuse dont les choses se passent chez eux. D’autres viennent à Davos avec l’intention de mobiliser un soutien pour une cause mondiale, ce qui, dans le cas de Tony Blair en 2005, signifiait parler de la nécessité d’un allégement de la dette et d’une aide accrue pour les pays en développement en difficulté.

Rishi Sunak ne suivra pas les traces de Blair lundi, même si le Premier ministre trouverait de nombreuses âmes sœurs parmi les entrepreneurs technologiques et les banquiers de Wall Street qui se rendent toujours en nombre à Davos. C’est une question de frustration pour les organisateurs du WEF que le gouvernement britannique n’utilise pas Davos pour esquisser son programme mondial, mais le Premier ministre et le chancelier, Jeremy Hunt, pensent que ce ne serait pas la meilleure des apparences de frayer avec le l’élite mondiale tandis que la Grande-Bretagne est aux prises avec une crise du coût de la vie et des grèves.

Au lieu de cela, les politiciens britanniques les plus en vue à Davos seront le chef de l’opposition, Keir Starmer, et la chancelière fantôme, Rachel Reeves, qui profitent de l’occasion pour montrer à quel point le parti travailliste est devenu favorable aux entreprises.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis que le Davos de 2020 a été dominé par une prise de bec entre Trump et la militante pour le climat Greta Thunberg. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont pires qu’elles ne l’étaient il y a deux ans. La pandémie et ses conséquences ont rendu les pays beaucoup plus réticents à être exposés à des chaînes d’approvisionnement longues et complexes. L’âge d’or de la mondialisation à la fin des années 1990 et au début des années 2000 est désormais un souvenir qui s’estompe rapidement.

Malgré tous les discours de Schwab sur la rupture d’un cercle vicieux d’élaboration de politiques à court terme et égoïstes, la foule de Davos doit faire face à un monde qui se dé-mondialise et est de plus en plus fragile. D’une certaine manière, un peu d’introspection et d’humilité ne serait pas une mauvaise chose, car pour ceux qui luttent pour s’en sortir, il y a peu de choses plus nauséabondes que les soi-disant maîtres de l’univers qui se tordent les mains sur la nécessité de lutter contre les inégalités .