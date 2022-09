L’élite couronnée championne des trios AEW, éteignant l’Empire-Uni

All Elite Wrestling a diffusé un épisode bourré d’action mercredi soir depuis la NOW Arena de Chicago avec leur édition Go-Home de Dynamite. Alors qu’il ne reste que quatre jours pour l’événement All Out, à la carte, l’épisode a donné le ton au spectacle de l’AEW dimanche.

Dans une carte de match passionnante, Kenny Omega s’est associé aux Young Bucks pour affronter Will Ospreay de New Japan Pro-Wrestling et Aussie Open en demi-finale du tournoi de championnat du monde des trios AEW après un retour victorieux au cercle carré plus tôt en août.

Voici tous les faits saillants de l’épisode d’AEW du 31 août:

Segment d’ouverture: le champion du monde AEW Jon Moxley a signalé Off Dynamite

Pour commencer la soirée, le champion du monde incontesté de l’AEW Jon Moxley est entré sur le ring sous les huées de la foule de Chicago, qui était toujours contrariée par sa victoire sur l’icône locale CM Punk une semaine plus tôt.

Moxley a coupé une promo caustique sur Punk avant d’annoncer un défi ouvert pour le titre mondial à All Out. Il s’est vanté d’avoir dirigé la New Japan Pro-Wrestling, a demandé à Rocky Romero s’il avait quelqu’un d’autre pour lui, puis a quitté la scène avec son attitude arrogante.

Match 1 contre 1 : Bryan Danielson contre Jake Hager

Bryan Danielson affrontera Chris Jericho à All Out, mais le Dragon américain a eu la désagréable tâche d’affronter Jake Hager lors du match d’ouverture de la soirée. Hager a dominé Danielson, l’envoyant à travers une table pour arrêter son assaut initial et prendre le contrôle.

Le dropkick de fusée du babyface barbu a marqué son retour. Le grand gars de la Jericho Appreciation Society a terrassé Danielson avec une bombe électrique avant de s’échapper du LeBell Lock et d’appliquer un verrou de cheville. L’American Dragon s’en est sorti musclé puis a fustigé Hager avec le Busaiku Knee pour la victoire finale.

Match par équipe : Hikaru Shida et Toni Storm contre Britt Baker et Jamie Hayter

Toni Storm et Hikaru Shida ont affronté le Dr Britt Baker DMD et Jamie Hayter dans une action par équipe quelques jours seulement avant que les quatre femmes ne s’affrontent pour le championnat féminin intérimaire AEW.

Storm a survécu à l’assaut concerté de ses adversaires, a créé une séparation avec une tornade DDT et a exécuté le hot tag. Shida s’est déchaîné sur les adversaires avant que le jeu ne s’arrête et ne devienne plutôt désorganisé. Shida a prévalu pour son équipe dans un match qui a fourni un excellent aperçu de ce qui allait arriver dimanche.

Promo : CM Punk revient, Jungle Boy et Christian Cage s’affrontent

CM Punk s’est rendu sur le ring, impatient d’affronter les fans pour la première fois depuis sa défaite bouleversante et humiliante contre Jon Moxley la semaine dernière. Punk s’est interrogé sur son avenir dans l’industrie, se demandant si sa passion pour l’entreprise et ses partisans suffisait à le faire avancer.

Son entraîneur, Ace Steel, l’a interrompu et a fait une promo passionnée exigeant que Punk se lève, signe le contrat ouvert et affronte Moxley pour le championnat du monde incontesté AEW dimanche.

Une rapide promo pré-enregistrée entre Jungle Boy et Christian Cage a couronné leur rivalité avant qu’un match de squash en trio ne voit le champion TNT Wardlow et FTR vaincre Vic Capri, Ren Jones et l’ancien ROH Silas Young dans un squash trop court.

Fatal Four Way Match: Dante Martin contre Rey Fenix ​​contre Rush contre Wheeler Yuta

Dans une vitrine à quatre, “El Toro Blanco” Rush, Rey Fenix, Dante Martin et ROH Pure Champion Wheeler Yuta se sont affrontés.

Les hauts voleurs ont pris l’air pour tenter de remporter la victoire dans un match bourré d’action, comme il fallait s’y attendre compte tenu des combattants impliqués, mais à la fin, Yuta a vaincu Martin, l’attrapant avec une goupille de ceinture de sécurité. pour la victoire.

AEW Trios Title Dynamite Final Match: Will Ospreay et Aussie Open contre l’élite

L’événement principal de mercredi entre The Elite (Kenny Omega et The Young Bucks) contre United Empire (Will Ospreay, Kyle Fletcher et Mark Davis) était sans doute l’un des épisodes les plus passionnants d’AEW.

Une rencontre exténuante remplie d’action non-stop, de coups de genou, de hauts lieux et parfois de manières exagérées, le match méritait d’être l’événement principal de la nuit. L’élite est sortie victorieuse après qu’Omega ait obtenu le tombé pour clôturer un épisode incroyable.

