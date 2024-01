L’Elisa est presque terminée au 251 West 14th Street à Chelsea, Manhattan

La construction de The Elisa, un immeuble résidentiel de 11 étages situé au 251 West 14th Street à Chelsea, est presque terminée. Conçue par Isay Weinfeld Architects, la structure produira 25 unités de copropriété réparties dans des configurations d’une à trois chambres, avec des ventes et un marketing dirigés par Bianca D’Alessio, Christian Haag et Mia Calabrese de Nest Seekers et SERHANT. Les prix varient de 1,45 million de dollars à 5 millions de dollars pour le penthouse de quatre chambres. Pizzarotti est l’entrepreneur général de la propriété, située sur un terrain intérieur entre la septième et la huitième avenue, près de la frontière du West Village et du Meatpacking District.

Le reste de la façade en brique aux tons terre a été installé autour de la grille irrégulière de fenêtres allant du sol au plafond sur la partie supérieure en porte-à-faux du bâtiment depuis notre dernière mise à jour à la mi-octobre, lorsque l’élévation ouest était encore fermée. Ces trois étages supérieurs contrastent avec la majeure partie du bâtiment situé en dessous, qui présente une volumétrie traditionnelle et une façade en pierre blanche. Le hangar du trottoir reste debout alors que les travaux se terminent au rez-de-chaussée.

Vous trouverez ci-dessous des photographies supplémentaires prises au début de l’hiver montrant des équipes travaillant sur le toit autour de la cloison mécanique. Le parapet a depuis été entouré de garde-corps métalliques pour le toit-terrasse.

Les maisons de The Elisa comprendront des plafonds de plus de 9,5 pieds, des planchers en chêne, des espaces de vie à aire ouverte et des cuisines conçues par Boffi avec des appareils Miele, un îlot/péninsule en pierre Pietra Serena, des comptoirs et des dosserets en acier inoxydable, du chêne sur mesure. armoires et placards avec portes vernies opaques et cave à vin Sub-Zero. Les salles de bains sont dotées de murs et de sols en marbre Vanilla Ice sur mesure, de luminaires en acier inoxydable brossé et de douches à effet de pluie thermostatiques de Fantini. Les autres finitions comprendront des placards personnalisés conçus par Boffi et des laveuses et sécheuses Whirlpool intégrées à l’unité. Certaines copropriétés disposent de terrasses privées.

Les équipements résidentiels comprennent des portiers à temps plein, un club de remise en forme avec un patio extérieur paysager, un local à vélos, une buanderie commune, un espace de stockage pour les achats et un jardin sur le toit avec une cuisine extérieure et une vue sur le quartier et la rivière Hudson.

Les métros les plus proches de l’établissement sont les trains A, C et E à la station 14th Street, à l’angle de la Eighth Avenue et de West 14th Street.

YIMBY prévoit que l’Elisa terminera la construction ce printemps.

