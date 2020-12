L’aggravation de la situation virale en Grande-Bretagne a entraîné un retard car un bras robotique est développé conjointement dans ce pays par Veolia Nuclear Solutions et Mitsubishi Heavy Industries.

Les tests nécessaires ont été reportés. Et l’expédition du bras robotique, initialement prévue pour janvier, est désormais prévue vers avril, a déclaré Shuji Okuda, un responsable du département du commerce chargé du développement des installations nucléaires.

Le retrait des 800 tonnes de combustible nucléaire dans les trois réacteurs qui ont fondu, tombé des cœurs et durci au fond de leurs enceintes de confinement primaire est de loin le plus grand défi du processus de déclassement.

TEPCO a progressé dans la collecte d’informations sur les conditions dans les réacteurs. Un petit robot télescopique entrant dans l’unité 2 a montré que de petits morceaux de débris peuvent se détacher et être soulevés. Un examen de l’unité 3 a été entravé par des niveaux élevés de rayonnement et d’eau dans le récipient de confinement principal, et une étude robotique de l’unité 1 a échoué en raison de niveaux de rayonnement extrêmement élevés.