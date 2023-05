L’élimination des «frais indésirables» cachés nécessite une application, pas seulement de nouvelles lois, selon les défenseurs

Les défenseurs des consommateurs au Canada et aux États-Unis accueillent favorablement les annonces récentes visant à sévir contre les frais cachés et inattendus sur les achats que les Canadiens paient souvent, mais ils disent également que les autorités doivent appliquer les règles existantes pour qu’il y ait une différence.

Sur les traces de Législateurs américainsles libéraux fédéraux ont annoncé qu’ils examineront les frais supplémentaires qui sont souvent associés à l’achat d’articles tels que des billets de concert ou d’événement.

Dans le budget fédéral publié à la fin mars, une petite note faisant référence aux «frais de pacotille» indiquait que le gouvernement prévoyait de travailler à réduire ces frais pour les Canadiens.

Selon des responsables du ministère des Finances, Ottawa pourrait utiliser des outils juridiques existants ou nouveaux pour ces réductions.

« Nous renforcerons les outils existants ou en créerons de nouveaux, notamment par le biais de nouvelles modifications législatives, pour sévir contre les frais indésirables et aider à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens », a déclaré la porte-parole Adrienne Vaupshas dans un communiqué à CBC News.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, présente le budget fédéral à la Chambre des communes le 28 mars. Le ministère des Finances affirme que le gouvernement pourrait utiliser des outils juridiques existants ou nouveaux pour réduire les frais indésirables. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Les frais viennent avec des prix artificiellement bas

Le gouvernement fédéral a donné peu de détails dans son budget, mais a déclaré que les frais ciblés pourrait inclure « des frais d’itinérance des télécommunications plus élevés, des frais d’événements et de concerts, des frais de bagages excessifs et des frais d’expédition et de fret injustifiés. »

Cette description correspond à la façon dont Jon Schwantes, conseiller principal en politiques chez Consumer Reports à Washington, DC, définit les frais indésirables.

« Il doit s’agir de frais obligatoires », a déclaré Schwantes, qui travaille sur la recherche et le plaidoyer concernant les frais de pacotille aux États-Unis.

Jon Schwantes, conseiller politique principal chez Consumer Reports à Washington, DC, affirme que les entreprises gagnent beaucoup d’argent grâce aux frais cachés tout en annonçant des prix plus bas, et qu’elles ne peuvent pas abandonner cela sans se battre. (Anis Heydari/CBC)

Selon Schwantes, ces frais sont un moyen pour les entreprises d’annoncer des prix artificiellement bas, en cachant une partie du coût sous la forme de frais distincts qui n’apparaissent que plus tard dans la transaction.

À titre d’exemple, il a cité des frais de villégiature obligatoires et surprises ajoutés à une réservation d’hôtel après votre arrivée à destination.

« Donc, si le tarif de la chambre est de 200 $, mais que vous payez des frais de villégiature de 40 $ et que c’est obligatoire, le coût de votre chambre est de 240 $ », a-t-il expliqué dans une interview accordée à CBC Radio. Coût de la vie.

Schwantes a également souligné à quel point les spectateurs sont souvent confrontés à de tels frais.

« Vous êtes assis là à la fin de votre aventure en ligne en train d’essayer d’acheter des billets pour Taylor Swift, et vous vous demandez, est-ce que je paie les frais de commodité supplémentaires de 40 $ pour le billet, ou est-ce que je ne vais pas au spectacle? » il a dit.

[Companies] faire de la publicité pour des prix bas, et ils gagnent des milliards de dollars [fees]. – Jon Schwantes, Rapports des consommateurs

Il a ajouté que les consommateurs qui souhaitent assister à des événements sont souvent un « public captif » en ce qui concerne ces frais.

Le géant des ventes d’événements Ticketmaster n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique sur ses frais.

Les consommateurs doivent faire appliquer la loi, selon un avocat

Selon le Conseil des consommateurs du Canada, les problèmes liés aux frais indésirables ne nécessitent pas d’intervention juridique supplémentaire, mais une application accrue des règles existantes.

« Il y a une législation dans les livres », a déclaré le directeur exécutif Ken Whitehurst.

Il a déclaré que son organisation à but non lucratif estimait que les organismes de surveillance – y compris divers organismes de réglementation provinciaux et le Bureau fédéral de la concurrence – ne disposaient pas de suffisamment de ressources pour contrôler les violations des lois sur les prix et la transparence.

Ken Whitehurst, directeur exécutif du Conseil des consommateurs du Canada, affirme que des lois sont déjà en vigueur pour interdire la plupart des frais de pacotille, et qu’il faut les faire appliquer. (Gary Morton/CBC)

« Le problème est qu’il n’y a pas de surveillance et d’application, et c’est aux consommateurs d’appliquer eux-mêmes la loi sur la protection des consommateurs et la loi sur la concurrence », a déclaré Whitehurst.

Comme les prix de beaucoup de choses ont augmenté en raison de l’inflation, a-t-il dit, il pense que les consommateurs remarquent maintenant que les frais indésirables s’ajoutent encore plus à leurs factures.

Le Bureau de la concurrence au courant de la « tarification au goutte-à-goutte »

Pour sa part, le Bureau fédéral de la concurrence souligne qu’il a été et demeure au-dessus de ces types de frais, qu’il appelle « prix au goutte-à-goutte ».

« La tarification au goutte-à-goutte est considérée comme fausse ou trompeuse en vertu de la loi que nous appliquons, à moins que les frais ou frais fixes supplémentaires ne soient imposés par le gouvernement, comme la taxe de vente », a déclaré le porte-parole du bureau, Marcus Callaghan.

Modifications à la Loi sur la concurrence dans le été 2022 a rendu explicitement illégal le fait que des produits ou des services soient offerts à des prix dont un consommateur ne pourrait pas réellement profiter, « parce que les consommateurs doivent également payer des frais ou des frais supplémentaires non imposés par le gouvernement pour acheter le produit ou le service ».

Même avant cela, en 2019, le Bureau de la concurrence a enquêté et imposé 4,5 millions de dollars de pénalités à Ticketmaster pour des allégations de prix trompeuses.

ÉCOUTEZ | Mettre les frais de pacotille à la poubelle – peut-être ? : Coût de la vie8h30Lutte contre les frais indésirables

Une législation sur les frais indésirables proposée aux États-Unis

Au sud de la frontière, les politiciens américains sont plus en avance que leurs homologues canadiens, avec l’introduction du Loi sur la prévention des frais indésirables en mars par un sénateur démocrate et un sénateur républicain. La législation proposée n’est pas encore en vigueur et pourrait rencontrer des obstacles à mesure qu’elle progresse dans le processus politique américain.

Son introduction fait suite à un appel du président américain Joe Biden dans son discours sur l’état de l’Union le 7 février pour que les législateurs adoptent une législation sur les surtaxes cachées – bien que les défenseurs des consommateurs comme Jon Schwantes notent qu’en plus de la législation, les agences gouvernementales américaines doivent être engagées sur la question.

Dans son discours sur l’état de l’Union du 7 février, le président américain Joe Biden a encouragé les législateurs à adopter une législation qui ciblerait les frais indésirables. En mars, la Junk Fee Prevention Act a été présentée par un sénateur démocrate et un sénateur républicain. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Schwantes a cité la Federal Trade Commission et la Federal Communications Commission comme exemples.

Au Canada, le gouvernement fédéral a déclaré que plus de détails sur ses actions pourraient être attendus à l’automne 2023, et que même si une nouvelle législation pourrait être déposée si nécessaire, il travaillera également avec des agences telles que le Bureau de la concurrence.

D’autres régulateurs pourraient également être impliqués, comme le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les frais de télécommunications.

Schwantes a déclaré qu’il pensait que les entreprises s’opposeraient probablement à toute répression.

« Ne vous y trompez pas, toutes ces industries ont leurs associations professionnelles. Et je ne sais pas comment c’est à Ottawa, mais je peux vous dire qu’à DC, ils se rallieront pour lutter contre tout effort visant à se débarrasser de ce qu’ils perçoivent comme une source de revenus. « , a déclaré le défenseur de Consumer Reports.

« Vous savez, c’est ce que sont ces frais. Ils peuvent faire de la publicité pour des prix bas, et ils en retirent des milliards de dollars. »