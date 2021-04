S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Tokyo ne pouvait plus prétendre être sourd et muet sur la question du rejet dans l’océan de ses eaux usées nucléaires prétendument traitées de la centrale électrique de Fukushima aujourd’hui disparue.

Citant un expert qui a affirmé que les voisins du Japon seraient les plus touchés par leur décision, Zhao a déclaré: «En tant que pays voisins qui supportent le plus gros des eaux usées de l’accident nucléaire du Japon, la Chine, la Corée du Sud et d’autres pays ont parfaitement le droit de demander une indemnisation au Japon.

Le porte-parole a poursuivi en disant que le Japon ne devait pas placer ses propres intérêts privés au-dessus des intérêts internationaux et publics. «L’élimination de l’eau contaminée par le nucléaire à Fukushima, ce n’est certainement pas le travail domestique du Japon. Si les eaux usées nucléaires ne sont pas polluées, pourquoi le Japon ne les garde-t-il pas pour lui-même? »

Zhao a ajouté que le Japon faisait un premier pas dangereux, affirmant que son gouvernement paierait le prix de son comportement irresponsable, laissant une tache sur l’histoire.

La semaine dernière, le Japon a annoncé qu’il rejetterait les eaux usées de la fusion de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan. « Dans environ deux ans. » Le plan, qui avait été largement répandu comme étant l’option préférée de Tokyo, a été condamné par les voisins du Japon.

Des inquiétudes ont été soulevées quant à la salubrité de l’eau malgré des années de traitement. L’année dernière, Greenpeace a signalé que les eaux usées de l’usine étaient plus dangereuses que ce que le gouvernement japonais avait suggéré. Leur publication intitulée « Endiguer la marée 2020: la réalité de la crise de l’eau radioactive de Fukushima » a affirmé que l’eau prétendument traitée contient encore «Des niveaux dangereux de carbone 14», une substance radioactive qui a le «potentiel d’endommager l’ADN humain». L’eau est également connue pour contenir du tritium radioactif.

