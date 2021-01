L’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane ne considère pas l’élimination de son équipe de la Supercoupe espagnole aux mains de l’Athletic Bilbao « un échec ».

L’athlétisme a battu le Real Madrid, 2-1, en demi-finale de jeudi à Malaga et affrontera Barcelone lors du match pour le titre de dimanche à Séville.

« Ce n’est pas un échec », a déclaré Zidane après le match. « Un échec n’est pas de tout donner sur le terrain et de ne pas essayer. L’équipe a essayé mais nous n’avons pas pu obtenir l’égalisation. La vie est comme ça. Vous ne pouvez pas toujours gagner. »

Zidane a admis que ses joueurs avaient sous-performé en première demie. Raul Garcia a frappé deux fois avant la pause pour donner à l’équipe basque une avance de 2-0 à la mi-temps.

Cependant, le tacticien français s’est dit fier de la réaction de son équipe en seconde période. Marco Asensio a failli marquer mais s’est vu refuser deux fois par les boiseries avant que son coéquipier Karim Benzema ne réduise les arriérés à la 73e minute.

Le Real Madrid n’a pas pu surmonter un déficit de 2-0 jeudi. Fran Santiago / Getty Images

« Nous n’avons pas bien commencé le match », a déclaré Zidane. « Ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. Quand vous êtes 2-0, c’est toujours difficile. La deuxième mi-temps a été totalement différente, nous avons créé beaucoup d’occasions, frappé deux fois les boiseries. »

Zidane, dont l’équipe a été tenue à un match nul et vierge à Osasuna samedi en Liga, estime que son équipe doit s’améliorer.

« Nous devons tourner la page et continuer à travailler », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas devenir fous, nous devons juste continuer à travailler. Quand les choses ne vont pas bien, vous devez travailler et insister là-dessus. Maintenant, nous devons nous reposer et penser à notre prochain match. »

Zidane a également exprimé sa confiance en Eden Hazard malgré ses luttes continues.

Le Belge, recordman du Real, n’a marqué que deux buts toutes compétitions confondues cette saison et a offert peu en attaque.

« Il a besoin de reprendre confiance, de jouer un bon match ou de marquer un but, juste pour faire quelque chose de différent. Nous savons à quel point il est un grand joueur et nous devons être patients avec lui car il travaille dur », a déclaré Zidane.

« Nous sommes derrière lui et nous devons lui laisser du temps. Les fans veulent voir la meilleure version d’Eden, nous devons donc être patients. Nous restons avec lui et il veut vraiment se mettre au travail. Mais aujourd’hui, ce n’était pas seulement Eden. , nous sommes tous dans le même bateau. »

Le Real Madrid rendra visite à Alcoyano, l’équipe espagnole de troisième division, en huitièmes de finale de la Copa del Rey, le 20 janvier.